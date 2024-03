El Cadí Circuit Fer continua dissabte amb la Volta Peramola

Sortida de la Volta Peramola 2023 (Foto: Alfonso Gómez – RàdioSeu)

Aquest dissabte, dia 30 de març, es duu a terme la setena edició de la Volta Peramola, segona cursa puntuable del Cadí Circuit Fer 2024. Enguany l’organització aposta per proposar una prova “més autèntica, pura i apassionant”, amb un recorregut principal de 25 km i un desnivell positiu de 1.500 metres.

La Volta Peramola ja té assegurat l’èxit de participació, perquè aquesta setmana s’ha anunciat que ja s’havien tancat les inscripcions en haver arribat al nombre màxim previst de places de sortida. La llista d’inscrits que han publicat els organitzadors consta de més de 400 participants, repartits en quatre distàncies diferents. La sortida serà a 2/4 de 9 del matí des de la plaça de Josep Roca, al poble de Peramola.

La prova principal (25 km) transcorre pel nord del municipi, tot passant per Cogul, Quatre Camins, el Coll de Mu, Cortiuda, Sanpou, la serra de Sant Honorat i el Grau de Porta. El temps màxim per fer-la és de 5 hores, si bé es preveu que els corredors més ràpids la completin en unes dues hores i mitja, per les referències d’altres anys.

La cursa de 10 km arriba fins al Coll de Mu i des d’allà ja comença el retorn cap a Peramola, tot passant per Grau de Porta. Per als qui no vulguin competir, hi ha l’opció de la Caminada (5 km i 260 m. D+), que arriba fins al control de Quatre Camins. Finalment, també hi ha la VP-Menuts, amb una distància de tot just 500 metres pel nucli de Peramola.