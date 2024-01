Les estacions d’esquí d’FGC garanteixen l’ampliació de pistes després de les últimes nevades

L’estat de la neu a Espot (Govern.cat)

A Catalunya, les recents nevades i les baixes temperatures dels darrers dies han millorat significativament l’aspecte hivernal de les estacions d’esquí i muntanya d’FGC. Aquest fet, juntament amb el treball constant dels equips tècnics, assegura que es pugui ampliar el nombre de quilòmetres esquiables els propers dies. Pel que fa al cap de setmana, es preveuen temperatures fredes i sol, combinació que garantirà uns dies ideals per a la pràctica dels esports d’hivern amb unes condicions de neu excepcional.

Espot Esquí compta amb acumulacions de neu que van des dels 35 cm fins als 70 cm, posicionant-se com al domini esquiable amb més neu acumulada d’entre les estacions d’FGC. Es preveu que durant el cap de setmana estigui obert el 70% del domini i el 100% del desnivell esquiables amb una qualitat de la neu pols – dura i el 100% dels remuntadors mecànics operatius. També hi hauran els circuits de skimo i de raquetes oberts i el parc lúdic d’Espot amb pista de trineus, jardí de neu i pista de tubbing.

Per la seva banda, Port Ainé disposa d’unes condicions òptimes i amb gruixos que oscil·len entre els 35 cm i els 65 cm neu pols de molt bona qualitat. Es preveu que durant el cap de setmana estigui obert més del 50% del domini i el 100% del desnivell esquiables. Aquest dissabte, s’obrirà el Snowpark, que compta amb nous mòduls i una nova construcció per a encabir tots els nivells. A l’estació pallaresa els usuaris també podran gaudir de diversos itineraris d’esquí de muntanya i de raquetes, així com del Parc Lúdic i d’Aventura als arbres per tota la família.

L’estació de Boí Taüll obre la zona de Puig Falcó i assoleix el 100% del desnivell esquiable a l’estació amb l’obertura de les pistes que transcorren des de la cota màxima esquiable de tot el Pirineu, situada a 2.751 m. Amb acumulacions de neu que arriben als 50 cm de gruix de neu pols, es preveu que durant els pròxims dies s’ampliï l’àrea esquiable amb l’obertura de més pistes del domini amb una qualitat excel·lent de neu recent caiguda durant aquests dies.

Pel que fa a La Molina, les recents nevades han augmentat els gruixos de neu fins als 35 cm a cotes baixes i 55 cm a les altes. Durant el cap de setmana, els visitants podran gaudir de 24 pistes i 10 remuntadors, amb l’obertura del Telecadira de Roc Blanc i el Telecadira Trampolí, que permetrà l’obertura del Snowpark de la Zona Trampolí. La Molina també ofereix una passeig de 20 minuts amb el Telecabina Cadí-Moixeró,acompanyat d’una vista panorámica 360º fins arribar al cim de La Tosa, a 2.537 m d’altitud, el punt més alt de l’estació.

En el cas de Vallter, les darreres nevades han permès gruixos per a aquest cap de setmana d’entre 15 cm a cotes baixes i 30 cm a cotes altes. S’obrirà el sector del Clot, amb la pista de l’Estadi, una pista vermella de més de 2 km de llargada amb molt bona qualitat de neu, i el Telecadira J. Pujol Planella, que arriba fins a la cota màxima de l’estació a 2.500 m. Durant el cap de setmana també estarà oberta la pista de trineus per als més petits i la cafeteria Marmotes, un dels punts de restauració de referència a l’estació gràcies a les seves vistes privilegiades.

A Vall de Núria, els gruixos de neu oscil·len entre 40 cm a cotes baixes i fins a 50 cm a les altes, s’espera obrir el 55% del domini esquiable, amb tots els remuntadors oberts. El Parc Lúdic és l’equipament de l’estació per al gaudi i recreació dels més petits de la casa i complementa l’oferta lúdica a l’estació amb pistes de trineus i tubbing. A més, estaran operatius els itineraris de raquetes de neu i circuits d’esquí de muntanya. Aquest dissabte 13 de gener, serà un dia ple d’esdeveniments com la tradicional la xocolatada de cada dissabte, la descoberta d’estels a càrrec del Parc Astronòmic del Montsec i la primera sortida en retrac de la temporada.

Així doncs, gràcies a les recents nevades, les estacions d’esquí de FGC ofereixen les millors condicions d’aquesta temporada 2023-2024 i proposen als visitants un gran cap de setmana per a la pràctica dels d’esports i d’activitats d’hivern a tot el Pirineu.