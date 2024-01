Els U19 de l’EEBE segueixen sumant quilòmetres en cursa

L’esquiador Àlvar Calvo en una imatge d’arxiu (Origami / Òscar Rius)

Aquest dijous el grup U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) estava repartit en tres escenaris de competició, tots tres a Itàlia: a Kronplatz, a Santa Caterina i a Pozza di Fassa. A Kronplatz, l’equip EEBE tenia en la sortida del gegant dels Nacionals de Tailàndia a Àlvar Calvo i Eric Ebri. Calvo, que en la primera mànega era 52è, en la segona aconseguia recuperar posicions per a situar-se, finalment, 44è. Per la seva part, Ebri no va poder completar la primera mànega.

A Santa Caterina, ahir, el grup EEBE estava representat al descens FIS per Pere Cornella i Salva Cornella. Si bé Pere Cornella no ha pogut completar la baixada, Salva Cornella ha estat 63è amb 1.03.32, a 2.80 del guanyador, que ha estat l’italià Simon Lochmann amb 1.00.52.

Pel que fa a la cita de Pozza di Fassa, els EEBE U19 corrien el gegant del Nacional de Letònia amb Marc Fernández, que va ser 18è, Pirmin Estruga, que va acabar 35è, Martí Llort, que va finalitzar 44è, i Maià Font i Nico Daban, que no van poder completar la segona mànega.