Ladislau Baró participa en el Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa

Ladislau Baró durant la seva intervenció telemàtica (SFG)

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha participat en el Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa que se celebra aquesta setmana a Estrasburg. Durant la seva intervenció, que s’ha efectuat de forma telemàtica, Baró ha relatat els avenços pel que fa a l’aplicació de la Carta europea de l’autonomia local del Consell d’Europa, la qual va ser ratificada per Andorra el 2011, i els reptes actuals per a continuar amb la seva aplicació.

Ladislau Baró ha advocat per reforçar la col·laboració entre les administracions locals i el Govern. Durant la seva intervenció, el ministre ha expressat la voluntat de completar el contingut de la Llei del 20 de desembre del 2017, en la que s’estableixen modalitats de col·laboració administrativa entre els Comuns i el Govern, amb un text legal que vagi més enllà des del punt de vista polític i que, tal com demana el Comitè dels Poders Locals i Regionals, estableixi eficaços mecanismes de cooperació i de consulta entre institucions.

Aquesta feina legislativa, ha explicat Baró, es recolzarà en l’experiència concreta que ha de sorgir de l’aplicació de la Llei del 14 de desembre del 2022 per a la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme i ha recordat que aquesta és una llei que exigeix la col·laboració entre els Comuns i el Govern a l’hora de determinar la càrrega màxima que pot suportar el territori si es vol garantir un creixement sostenible. Finalment, Baró ha relatat que el Govern també treballa en altres aspectes vinculats la qüestió de la cooperació institucional, com ara la possible creació d’una agència tributària única.

La delegació andorrana l’han completada els cònsols de la Massana i Sant Julià de Lòria, Eva Sansa i Cerni Cairat, els quals s’han desplaçat presencialment a Estrasburg. La participació d’Andorra en aquesta trobada s’efectua després de la visita al setembre d’una delegació del Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa a Andorra.