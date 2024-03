El Consell d’Europa aprova al Principat quant a l’autonomia local recomanant un tracte específic per a Andorra la Vella

Visita a Andorra de membres del Congrés de Poders Locals i Regions del Consell d’Europa, el setembre de 2023 (Consell General)

“El Principat d’Andorra sembla donar suport plenament a l’autogovern local i el nivell de democràcia local al país és en general satisfactori”. Així ho ha conclòs el Congrés de Poder Locals i Regionals del Consell d’Europa en una recomanació aprovada en la seva 46a sessió plenària. La recomanació es basa en les conclusions d’un informe de seguiment sobre l’aplicació de la Carta Europea de l’Autonomia Local a Andorra, elaborat per Jean-Paul Bastin (Bèlgica, L, PPE/CCE) i Christine Chevalley (Suïssa, L, GILD).

El Congrés ha reconegut que els municipis andorrans disposen de competències molt àmplies i uns recursos humans i financers satisfactoris, i que hi ha una cultura de consulta estreta entre l’Estat i les autoritats locals, fruit de les antigues tradicions i facilitat per la seva petita dimensió del país. La Constitució assegura l’autonomia de les parròquies, que es reflecteix en la composició del Consell General d’Andorra, on els municipis tenen representació directa.

El Congrés ha destacat diverses àrees que es poden millorar. Ha recomanat al Principat l’adopció d’una legislació que reguli els procediments de consulta i negociació entre les autoritats nacionals i locals, així com atorgar una autonomia específica a la capital, Andorra la Vella, per a tenir en compte la seva situació particular respecte a altres municipis.

El Congrés també ha convidat Andorra a signar i ratificar el Protocol Addicional a la Carta Europea de l’Autonomia Local sobre el dret a participar en els afers d’un ens local. En aquest sentit, els ponents han constatat amb satisfacció que aquesta és una de les prioritats actuals d’Andorra.

Finalment, el Congrés ha animat Andorra a ratificar dos articles de la Carta, tot i que ja s’apliquen a la pràctica: l’article 9.2, que exigeix ​​que les entitats locals disposin dels recursos econòmics suficients per a desenvolupar les seves funcions, i l’article 9.5 sobre el principi financer de solidaritat per a evitar el repartiment desigual dels recursos entre les administracions locals.

Amb motiu del debat, Ladislau Baró, ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats d’Andorra, ha participat en el Congrés de forma telemàtica. Sí que hi han estat de manera presencial, a Estrasburg, els cònsols de la Massana i Sant Julià.

Val a recordar que Andorra va ratificar la Carta Europea de l’Autonomia Local el 23 de març de 2011.