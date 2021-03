La reducció en la renda dels locals de lloguer per a ús comercial s’allarga fins al 30 d’abril

El Govern ha aprovat aquest dimarts la modificació de la Llei 16/2020 de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, que va entrar en vigor el 4 de desembre del 2020. Una modificació que complementa les mesures del març i l’abril de l’any passat i que busca preservar al màxim els llocs de treball i protegir el teixit productiu, des del principi de corresponsabilitat entre les empreses, treballadors per compte propi, assalariats i l’Estat.

Així doncs, en vista de la incertesa de l’evolució de la pandèmia, així com de les intrínseques restriccions a la mobilitat dels països veïns, la modificació legal amplia fins al 30 d’abril el termini per sol·licitar la reducció de la renda de locals per a negoci, quan fins ara estava previst pel 31 de març.

D’aquesta manera, s’estableix que, durant el mes d’abril d’enguany, la part arrendatària d’un contracte d’arrendament de local per a negoci que justifiqui una davallada en la xifra de negoci en comparació amb l’abril del 2019, pot sol·licitar una reducció fins a un màxim del 40%. A més, també s’hi inclou la possibilitat de demanar una carència sobre l’import total de la renda del mes d’abril del 2021, que s’ha d’ajornar mitjançant el fraccionament del seu import durant els nou mesos següents. La part arrendatària no pot ser objecte de cap tipus de penalització i els imports ajornats han de ser satisfets a la part arrendadora sense interessos.

Tenint en compte els efectes de la crisi sanitària, s’ha fet palesa la necessitat de fer extensiva aquesta reducció als contractes pels quals un propietari cedeix a una empresa de gestió d’habitatges d’ús turístic la gestió d’un habitatge d’ús turístic (HUT) de la seva propietat per un preu fix.

Per tant, l’empresa de gestió d’habitatges d’ús turístic que justifiqui una davallada en la xifra de negoci durant el mes d’abril del 2021 en relació amb el mes d’abril del 2019, pot sol·licitar i obtenir del propietari de l’HUT mesures alternatives. Com en el cas dels locals per a negoci, una reducció sobre l’import total que correspondria pagar pel mes d’abril del 2021 amb el límit màxim del 40%. També es pot demanar una carència sobre l’import total que correspondria pagar pel mes d’abril d’enguany.

Finalment, es modifica la Llei general de l’allotjament turístic, atenent a la repercussió negativa en la situació econòmica d’aquesta activitat i dels HUT, amb l’objectiu de promoure una nova mesura que permeti minimitzar l’impacte de la crisi causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. A aquest efecte, es preveu que els edificis de deu o més habitatges que tenien, abans del 4 de maig del 2019, una quantitat d’HUT que representava més del 50% de les quotes de participació de l’edifici on estaven situats, en relació amb el total de la superfície destinada a habitatge i no han de canviar l’ús de l’edifici.