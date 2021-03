Andorra la Vella engega un servei d’assessorament per millorar la comunicació amb adolescents

El departament de Joventut d’Andorra la Vella ha posat en marxa un servei per oferir acompanyament i suport a les famílies i als adolescents i donar-los eines per aconseguir una bona comunicació en el procés educatiu i crear o millorar un vincle afectiu. Es tracta del SOMI (Servei Online de Mentoria per Inspirar), que s’adreça tant a les famílies com als adolescents i que està guiat pel psicòleg i escriptor Tomàs Navarro, autor de 5 llibres traduïts a més de 20 llengües.

El conseller d’Esports i de Joventut, Alain Cabanes, que ha presentat avui la iniciativa, ha assenyalat que s’ha volgut oferir un servei d’aquestes característiques per donar una resposta a una necessitat real i actual i ajudar les famílies en el treball de la intel·ligència emocional.

El SOMI s’ha desenvolupat com un servei adaptat a la nova normalitat i amb vista que els nous temps requereixen noves formes de relacionar-se, s’oferirà a través de mitjans online. A la web www.andorralavella.ad/joventut es penjaran setmanalment vídeos, articles i exercicis, tant per a famílies com per a joves. També es duran a terme sessions en directe a través de les xarxes socials del departament de Joventut (la primera serà el dia 24) i, de manera puntual s’organitzaran activitats presencials. Les consultes i dubtes que es plantegin pares i fills, així com les propostes de temàtiques a tractar, s’atendran a través del correu somi@comuandorra.ad.

De la seva banda, Tomàs Navarro, ha recordat que l’adolescència és una època molt crítica en què els joves tenen dubtes constants sobre qüestions relacionades amb la pròpia identitat, l’autoestima, la personalitat i com planificar-se o com gestionar les relacions afectives. A les famílies, aquest projecte pioner també els ha de servir en el procés d’acompanyament dels fills i per tenir habilitats per poder reconduir situacions abans que es converteixin en un problema.

Altres activitats per treballar la intel·ligència emocional

El SOMI se suma a altres accions que amb anterioritat s’han dut a terme des del Servei de Joventut per treballar la intel·ligència emocional i oferir eines per a l’educació dels fills, com xerrades, conferències o tallers dirigides a pares i mares d’adolescents. A més, també s’han fet activitats puntuals amb joves i, conjuntament amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) s’ofereix, des de l’any 2017, el CRAC (Consulta ràpida d’adolescents en risc), que pretén realitzar una detecció precoç d’aquells joves que per diferents motius poden acabar sent atesos al Servei de salut mental o a la Unitat de conductes addictives.