La Generalitat accepta reunir-se amb el món local del Pirineu per escoltar les seves reclamacions

El món local del Pirineu ha suspès la concentració que havia anunciat per aquest divendres, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, per protestar per les actuals restriccions imposades pel Procicat i per exigir que aquestes mesures s’adaptin a la realitat quotidiana dels municipis de muntanya.

Els representants locals pirinencs han pres la decisió de no fer la concentració després que el Govern català s’ha compromès a reunir-se amb ells -en format telemàtic- i escoltar les queixes i reclamacions d’alcaldes i presidents comarcals respecte de les limitacions vigents. També han justificat la suspensió de la protesta com “un exercici de responsabilitat” davant la situació sanitària i per no interferir en la campanya electoral que comença aquest dijous. Tot i això, han advertit que si segueixen sense rebre solucions no descarten convocar noves mobilitzacions més endavant.

La principal reclamació del col·lectiu és que si el Procicat decideix seguir fent confinaments territorials aquests siguin, com a mínim, per comarques. La gran majoria d’electes consideren que tancar la població del Pirineu als seus municipis és insostenible, ofega l’economia local i no influeix gens en la lluita contra la COVID-19 respecte de la delimitació comarcal. També demanen canvis pel que fa a les restriccions d’horaris, que consideren que no tenen cap sentit en poblacions amb molt poca densitat d’habitants.

Ara fa dues setmanes, una seixantena de representants polítics del Ripollès, l’Aran i les comarques de l’Alt Pirineu (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà i Pallars Sobirà) van signar un manifest en què expressaven el seu rebuig frontal al confinament per municipis -el mateix dia que els Departaments de Salut i Interior de la Generalitat de Catalunya n’anunciaven una pròrroga- i demanaven un tracte diferenciat respecte de les àrees urbanes, que tenen una densitat de població molt més gran. A aquesta protesta s’hi va sumar la setmana passada el Consell Comarcal del Berguedà, i aquesta setmana també ho han fet ens locals del Solsonès.