La Comapedrosa Andorra World Championship obrirà inscripcions demà per als voluntaris

Andorra rebrà la 2a edició dels Campionats del Món d’Esquí de Muntanya ISMF, Comapedrosa Andorra. Un any més, l’esdeveniment organitzat per la Federació Andorrana de Muntanyisme conjuntament amb Vallnord – Pal Arinsal, necessita aproximadament un total de 150 voluntaris per al seu funcionament habitual.

Aquesta edició, que es durà a terme de l’1 al 6 de març del 2021, seguirà mantenint la ubicació al sector d’Arinsal. Les curses tindran lloc durant tota la setmana amb data d’inici el dia 2 de març amb la Sprint Race, el dia 3 de la Relay Race i com sempre també tindran lloc les dues tradicionals proves de la Comapedrosa Andorra World Championship: l’endemà, el dijous 4 de març, la Vertical Race i, finalment, el tancament dels Campionats del Món es farà amb la Individual Race, una de les proves més intenses.

Com ja es tradició, els voluntaris rebran d’obsequi la vestimenta necessària d’aquesta edició. Per a poder inscriure’s com a voluntari, les persones podran fer-ho des del formulari que estarà disponible al web comapedrosaandorra.com a partir de demà dia 29 de gener a les 9 hores del matí.