El British College amplia les instal·lacions de La Comella amb una nova inversió de 2 milions d’euros

El Comú d’Andorra la Vella i l’empresa British College Overseas S. L. han acordat ampliar el contracte d’adjudicació que van signar l’any 2018 i que establia la possibilitat que la superfície construïda del centre escolar es pogués incrementar fins a un 50%.

L’augment de l’alumnat ha motivat el col·legi a sol·licitar al Comú l’autorització per construir uns mòduls prefabricats al terreny annex on prèviament el British College of Andorra ja havia edificat unes instal·lacions esportives. El Consell de Comú ha acordat permetre la construcció d’unes noves inversions valorades en dos milions, que assumirà de manera íntegra el centre educatiu i que quedaran com a propietat del Comú en el futur. El termini de la concessió, tal com preveia el contracte inicial, s’amplia de 15 fins als 25 anys. A més, la nova addenda regula que el cànon mensual dels terrenys adjacents (1.010 euros mensuals) s’incrementa de 10 a 12 mesos a l’any.

Per la seva part, els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella s’han oposat a l’aprovació d’aquesta addenda del contracte de concessió de l’Alberg de la Comella i han qualificat “d’espoli d’un servei públic als ciutadans” que s’allargui fins als 25 aquesta concessió. Així mateix, han recordat l’ànim de lucre de l’empresa i consideren que el preu que paga és “irrisori”.

Altres qüestions

En la mateixa sessió de Consell de Comú, que ha començat amb un record pel primer cònsol major d’Andorra la Vella, Antoni Puigdellívol, traspassat ahir als 74 anys, també s’ha concessionat per un període de 15 anys el bar-restaurant del Parc Central a l’artista internacional Philippe Shangti, que hi desenvoluparà un nou projecte gastronòmic i cultural.

El Comú pretén oferir una activitat diferent a la parròquia i dinamitzar econòmicament la zona a l’entorn del parc. La concessió preveu que el nou adjudicatari s’encarregui, a canvi de l’explotació comercial, d’adequar completament l’edifici del bar-restaurant amb una inversió superior a 1 milió d’euros. Segon el calendari inicial, el nou projecte estarà en marxa a final d’aquest any.

La sessió de Consell de Comú ha inclòs els informes de les actes de la Comissió de Gestió i del Consell Assessor del pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror. Andorra la Vella assumeix enguany la presidència rotatòria anualment entre els quatre comuns que integren la vall declarada paisatge d’interès cultural per la UNESCO.