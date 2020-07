La Fundació ONCA col·labora amb el nou cicle ‘Engordany a Duo’

La Fundació ONCA comença la seva col·laboració amb el nou cicle impulsat pel Comú d’Escaldes-Engordany, ENGORDANY A DUO, un cicle musical presentat avui en roda de premsa pel Comú de la parròquia.

El cicle es durà a terme un cop a la setmana, del 22 de juliol al 26 d’agost, a les 19 h, a la Placeta d’Engordany. Les actuacions seran protagonitzades per sis duos de gèneres musicals diferents. GuitarBellows, format per Pilar Planavila (acordió) i Manu Suárez de la Vega (guitarra elèctrica) interpretarà Jazz Manouche i nou tango el dimecres 22 de juliol. Un duo de la JONCA, format per Carlota Franch (violí) i Esteve Ticó (viola), actuarà amb un programa clàssic, el 29 de juliol. El 5 d’agost serà el torn d’Old School format per Daniel Birch (veu i guitarra) i David Pérez (guitarra) i la seva proposta de versions de rock. El 12 d’agost, el Duo Font & Bartumeu, format per Carolina Bartumeu (violoncel) i David Font (guitarra), reprendrà el gènere clàssic. El 19 d’agost, Coprincesse serà el duo protagonista de música francesa amb Eva Gómez (cantant) i Carles Alsina (piano). Per tancar el nou cicle, el 26 d’agost, el Duet Daura format per Pilar Planavila (acordió) i Ivan Caro (gralla, ocarina, flabiol i tamborí) s’endinsarà a la música d’arrel tradicional del Pirineu.

És imprescindible fer reserva de plaça a l’Oficina de Turisme d’Escaldes-Engordany (tel.: 890 881 – oficinaturisme@e-e.ad). Les places són limitades.

CICLE ENGORDANY A DUO

Dimecres 22 de juliol, a les 19 h

GUITARBELLOWS

Pilar Planavila Vargas (acordió cromàtic)

Manu Suárez de la Vega (guitarra elèctrica)

Jazz Manouche & Nuevo Tango (Artistes que van reinventar un gènere)

GuitarBellows interpreta la música d’artistes del segle XX que van reinventar el seu gènere musical. Escoltarem peces de Django Reinhardt, amb el seu Gypsy jazz o Jazz Manouche, d’Astor Piazzolla, amb el Nuevo Tango, de Paco de Lucía, amb el Flamenc Jazz i d’Antonio Carlos Jobim, amb Bossa Nova.

Dimecres 29 de juliol de 2020, a les 19 h

DUO JONCA

Carlota Franch (violí)

Esteve Ticó (viola)

Tres atmosferes

El programa interpretat per dos joves músics de la JONCA, estudiants de superior al Conservatori del Liceu, vol apropar tres maneres diferents de concebre el duo violí-viola a través d’obres de diferents estils, èpoques i regions d’Europa. Les diferents formes d’entendre la música ens traslladen a tres atmosferes característiques de l’Europa dels segles XVIII, XIX i XX.

Dimecres 5 d’agost de 2020, a les 19 h

OLD SCHOOL

David Pérez (guitarra solista)

Daniel Birch (veu i guitarra)

Rock acústic al carrer

El repertori inclou temes clàssics del Rock des dels anys 50 fins l’actualitat: Elvis, Rolling Stones, Eric Clapton, Otis Redding, The Doors, Led Zeppelin, Dire Straits, Pink Floyd, AC/DC, Red Hot Chili Peppers, etc.

Dimecres 12 d’agost de 2020, a les 19 h

DUET FONT & BARTUMEU

David Font (guitarra)

Carolina Bartumeu (violoncel)

Racons del Mediterrani

Litres i més litres d’aigua rodejada per terra ferma: el Mediterrani, l’illa que queda enmig d’una amalgama cultural inesgotable. I a cada raconet de terra, descobrim una cançó pròpia, i a cada port, veles de colors ens fan el viatge ben diferent.

Com si es tractés del cant de sirena, alguns ens quedem a la vora de la mar amb la mirada perduda a l’horitzó i dins nostre, ens ressona sempre la mateixa pregunta: què diuen les cançons dels racons de més enllà? Quins colors brillen sota el sol a l’altre costat? Qui són els que des de tant lluny, es pregunten el mateix que jo?

Dimecres 19 d’agost de 2020, a les 19 h

COPRINCESSE

Eva Gomez Travesset (cantant i guitarrista)

Charles Alsina (pianista)

Coprincesse

En un ambient de «guinguette» que us transportarà a «les Années folles», Coprincesse presenta la música popular que va marcar els anys 30 a París, un moment de descans entre dos temps convulsos on calia respirar de nou l’alegria i recuperar la il·lusió. Un duo que convida a ballar amb ritmes de valsos i melodies alegres que van ser popularitzats per artistes com, J. Brel, E. Piaf, Ch. Trenet, Bourvil, entre altres, o clàssics més recents com Gainsbourg, A. Hornez o C. Porter.

Dimecres 26 d’agost de 2020, a les 19 h

DUET DAURA

Pilar Planavila (acordió)

Ivan Caro (gralla, flabiol, ocarina, flauta, …)

Música d’arrel del Pirineu

El duo busca noves sonoritats amb instruments de mons diferents, com és l’acordió i la gralla. Inicia la seva trajectòria en actuacions en diferents places i pobles del Pirineu, donant a conèixer la música tradicional d’aquest territori amb arranjaments propis i amb propostes de fusió d’altres indrets. A més, incorpora d’altres instruments d’arrel com són el flabiol i tamborí, pandereta o el bot d’Aran.

El repertori es basa en melodies, principalment del Pirineu, amb una selecció de temes pensats per escoltar, cantar i ballar, ja sigui amb parella com els pasdobles, els valsos, els xotis, les polques o les masurques o amb balls col·lectius com els cercles, les xampanyes, el ball pla, les sardanes curtes, entre d’altres.