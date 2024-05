L’Agrupament Escolta de la Seu organitza una festa per a acomiadar el seu local al costat del Parc de Bombers

Cartell anunciant la festa de comiat de l’actual local de l’AEiG Urgellenc

L’Agrupament Escolta i Guia Urgellenc es trasllada. Després de dos anys de converses, el Cau ha arribat a un acord amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a instal·lar-se en un nou local propi, ubicat a la primera planta de la llar de l’Escola Albert Vives. D’aquesta manera, l’entitat s’acomiadarà del que ha estat el seu espai al llarg de molts anys, al costat del Parc de Bombers.

Per a celebrar aquest canvi amb esperit positiu, els escoltes organitzen una festa de comiat de l’actual local, que tindrà lloc avui dissabte, a partir de les 21 hores. L’AEiG ha animat tota la població de la Seu a afegir-se a aquesta “farra”, que començarà amb un sopar popular, davant la caserna de Bombers. Després, a partir de les 22 hores, hi haurà festa i música a preus populars.

Prèviament, a la tarda, al mateix indret s’hi faran activitats amb els infants i joves escoltes. I el mateix dia l’agrupament durà a terme el trasllat de tot el seu material cap al nou emplaçament.

El canvi de lloc ja estava previst perquè l’actual local, que antigament havia acollit les aules de la pista de pràctiques de conduir, serà enderrocat ben aviat en el marc de les actuals obres d’urbanització per a la futura construcció de l’Hospital Comarcal de l’Alt Urgell. Per això, des de fa més de dos anys, l’agrupament escolta ha estat en contacte amb l’Ajuntament per a trobar un nou emplaçament.

El conveni de cessió de la primera planta de l’Escola Llar, dins el recinte de l’escola Albert Vives, marca que aquest és un emplaçament provisional i manifesta que el consistori es compromet a treballar per a aconseguir un local definitiu per al CAU de la Seu.

L’escoltisme és un moviment d’abast mundial que treballa per l’educació en el lleure dels infants i joves. Els caps -com s’anomenen els monitors- treballen de manera completament voluntària i duen a terme la seva activitat durant el curs escolar. El CAU de la Seu complirà 15 anys l’any que ve. Al conjunt de Catalunya, i també a les comarques pirinenques, l’escoltisme és un moviment consolidat amb més de cent anys d’història.