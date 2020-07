APAPMA celebra la seva assemblea general el 30 de juliol

APAPMA (Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient d’Andorra) convoca la propera Assemblea General Ordinària el proper dijous 30 de juliol. En primera convocatòria a les 19H30, en segona convocatòria a les 20h.

Durant l’Assemblea també es portaran a terme les eleccions per a la nova Junta.

Deguts a les circumstàncies sanitàries es necessita confirmació d’assistència, per poder calcular l’espai necessari per poder dur a terme l’assemblea mantenint les recomanacions sanitàries per evitar contagis.

Es demana, doncs que es confirmi l’assistència al correu electrònic d’APAPMA apapma@apapma.org abans del dia 22 de juliol

Un cop confirmada l’assistència, s’informarà del lloc escollit per dur a terme l’assemblea i l’elecció de la nova junta per correu electrònic.

Per aquells socis que no disposin de coneixements o adreça electrònica, es poden posar en contacte a través dels seus telèfons;

+376 724 724

+376 363 309