Les càpsules d’història d’Andorra arriben a l’emissió número 75 mentre continuen les microconferències del CRES i el CENMA. En un comunicat emès per l’Institut d’Estudis Andorrans, la darrera setmana de juliol es clourà el cicle de càpsules d’història d’Andorra. De moment, per aquesta propera setmana s’han programat cinc emissions més, que arriben ja a les setanta-cinc.

Les càpsules d’aquesta setmana tractaran les Llegendes d’Andorra de la mà de Ricard Fiter i Xavier Pete parlarà del copríncep Alanis. També hi haurà una introducció a la política andorrana a càrrec de Claudine Tarrene i mossèn Benigne Marquès parlarà de l’Arxiu Capitular d’Urgell. En una altra càpsula, Joan Benavent farà referència al ‘Periódico Musical’ de Maria Rosa d’Areny,

Per altra banda, el CENMA presentarà dos espisodis més de les Pinzellades del nostre entorn: ‘Phénoclim, observar la vegetació‘, per Colin Van Reeth, i ‘El projecte CLIM’PY: el canvi climàtic observat al Pirineu des de mitjans del segle XX‘, per Marc Prohom.

Per la seva part, el CRES tractarà la ‘Igualtat de gènere a Andorra: present i futur’. Aquesta pinzellada anirà a càrrec de Mireia Porras Garcia.

Cada dia, a les 10h, al programa Obert per vacances de RNA, el director de l’IEA, Jordi Guillamet, comenta les càpsules emeses en conversa amb els seus autors.