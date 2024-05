Un BC Andorra desconnectat, però salvat, perd a Lugo (97-92)

Jean Montero intentant un llançament per al BC Andorra (club)

Els jugadors del BC Andorra, ja salvats des de fa dues jornades, s’han deixat anar i han perdut el segon partit consecutiu a terres gallegues (97-92), fent que el Breogán, en aquest cas, certifiqui la seva permanència una temporada més a l’ACB. El conjunt de Natxo Lezkano ha arrencat una o dues marxes per sota dels gallecs, que han començat molt encertats en el triple amb un 3 de 3 per part de Jogela i de Momirov. El primer quart s’ha acabat amb un 26-19 a favor dels locals.

Al segon quart els de Veljko Mrsic han seguit eixamplant la diferència en el marcador, fent una màxima diferència de 16 punts (48-32), però, un Marin Maric, avui amb 17 punts i 4 rebots per un 21 de valoració i un Tyson Pérez amb 15 punts, 12 rebots per un 26 de valoració, eren els únics que posaven coratge per als tricolors i aconseguien apropar-se fins als 10 punts al descans 48-38.

Al tercer quart un espectacular Justin Robinson feia aixecar el Pazo dos Deportes posant el màxim avantatge del partit per als gallecs amb un +17, davant la passivitat en la defensa dels andorrans que concedien cistelles fàcils en transició de jugadors com Sergi García i Polite. A partir d’aquí, el tricolor Jerrick Harding, que a la primera meitat ha estat desaparegut amb 0 punts, s’ha posat l’equip a les espatlles i ha fet 15 punts només al tercer quart per a tornar a situar la diferencia en els 10 punts per sota al final del tercer quart, 77-67.

A l’últim quart, els andorrans han amagat de fer una remuntada posant-se a 5 punts per sota a falta de tres minuts per al final, però tres taps consecutius i un triple posterior del Breogán, feien esvair qualsevol possibilitat de reacció per als andorrans, que han acabat maquillant el resultat amb un triple final de Mihajlo Andric per a acabar amb un 97-92.

El proper partit dels tricolors serà aquest mateix diumenge amb una Bombonera que ja ha penjat el cartell de ‘No hi ha entrades’ per a rebre al Valencia Basket, a les 18:30 hores, en jornada unificada.





Anotadors Breogán: M. Jogela (14), S. Momirov (9), Sergi García (7), Jordan Sakho (4), Toni Nakic (17), Anthony Polite (8), Justin Robinson (23), Ben McLemore (3), Martynas Sajus (2), Juan Fernández (8), Sergi Quintela (2).

Anotadors BC Andorra: Tyson Pérez (15), Jean Montero (6), Jerrick Harding (20), Stan Okoye (5), Felipe dos Anjos (8), Mihajlo Andric (13), Rafa Luz (3), Tobias Borg (5), Nacho Llovet (0), Alexander Madsen (0), Adam Somogyi (0), Marin Maric (17).