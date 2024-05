L’aurora boreal es deixa veure a Andorra i al Pirineu català

Aurora boreal a la Cerdanya. Autor: @GPigui

La nit d’ahir, així com aquesta matinada ha estat espectacular i, fins i tot, màgica per als amants de la natura. Pocs fenòmens naturals són tan extraordinaris com poder presenciar la bellesa d’una aurora boreal. Això encara esdevé més fantàstic quan es vot gaudir des d’indrets on habitualment no se’n poden veure.

Molts punts del Pirineu -i Andorra no va ser una excepció- van tenir la fortuna de poder presenciar una aurora boreal que va quedar immortalitzada amb els vídeos i fotografies que, encara ara, van circulant per les xarxes socials. Recuperem dues d’aquestes imatges. Una, correspon a @VisualMeteo, que va recollir una foto de postal des de la Cortinada, a la parròquia d’Ordino. L’altra, és un vídeo d’@GPigui enregistrat a la Cerdanya que, com ell explica a X, és mitja hora (de les 0:24 a les 0:57) resumida en un timelapse de menys de 20″.

Enhorabona als autors de les imatges i a aquella gent que va tenir l’oportunitat de veure l’aurora boreal en viu.





Què és una aurora boreal?

Quan les partícules es troben amb l’escut magnètic de la Terra, són atretes cap a un oval que envolta el Pol Nord magnètic on interactuen amb les capes superiors de l’atmosfera. L’energia que es desprèn aleshores és el que veiem com a aurores boreals.