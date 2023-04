La Covid es manté estable amb tan sols 14 casos actius

Dibuix de persones prenent mesures contra la Covid (Storyset a Freepik)

El Govern en funcions ha informat aquest dimecres de les dades sanitàries referents a la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat. El nombre total de casos fins a la data és de 47.956. Hi ha hagut 47.783 altes i les defuncions vinculades a la malaltia sumen 159. Hi ha 14 casos actius, cap d’ells està hospitalitzat. Són tres casos més respecte fa una setmana.

Pel que fa a les vacunes administrades, des de l’inici del Pla s’han inoculat 161.440 vaccins per a fer front al coronavirus SARS-CoV-2 (58.197 primeres dosis, 57.568 segones, 43.107 terceres i 2.568 quartes dosis).

Per a demanar hora de vacunació, s’ha de concertar cita a través del telèfon 821955 i no es necessària cap prescripció mèdica. Cal recordar que des de fa uns mesos, per a les vacunes de record –és a dir les terceres i quartes dosis– s’administren els vaccins bivalents, fabricats a partir de la soca inicial i de les variant Òmicron que han circulat posteriorment amb més freqüència.