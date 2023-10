La Cerdanya ja té el seu propi Carnet Jove

El Carnet Jove de la Cerdanya (Govern.cat)

La directora general de l’Agència Catalana de la Joventut, Laia Girós i Barrés, i la vicepresidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya i consellera comarcal de Benestar i Acció Social, Igualtat, Joventut i Gent Gran, Cristina Rotellà i Lasheras, han presentat aquesta setmana el projecte del nou Carnet Jove de la Cerdanya, que ja és operatiu.

El Carnet Jove ofereix a tot Catalunya més de 8.000 avantatges en formació, cultura, salut o mobilitat internacional dels quals se’n poden beneficiar més de 510.000 nois i noies d’entre 12 i 30 anys d’arreu del país que ja tenen el carnet. A la Cerdanya hi ha 1.748 joves titulars del Carnet Jove, on ara hi ha 43 avantatges territorials.

L’objectiu del Carnet Jove d’àmbit comarcal que s’ha presentat és oferir una bona diversitat d’avantatges de qualitat i proximitat per al jovent de la Cerdanya i potenciar-ne l’ús en el seu dia a dia. Sobretot, es pretén que els i les joves puguin utilitzar el carnet en comerços i establiments dels diferents municipis d’arreu de la comarca i, d’aquesta manera, estrènyer més el seu arrelament i identitat amb la Cerdanya i reforçar el seu vincle amb el comerç de proximitat.

La presentació del nou Carnet Jove de la Cerdanya marca el punt de partida d’expedició dels nous carnets, que inclouen la marca “Cerdanya Jove”. D’aquesta manera, els joves que són titulars del Carnet Jove veuran com automàticament el carnet també se’ls converteix en el de la seva comarca.

L’acte d’aquesta setmana també serveix per a seguir la campanya per a captar més comerços, entitats i institucions que ofereixin més i millors descomptes a la comarca per a millorar encara més l’oferta actual d’avantatges fruit d’aquesta campanya de captació. Aquests nous avantatges s’afegiran a l’oferta actual del CJ a la comarca, repartida actualment entre els àmbits d’esports (30,2%),turisme i mobilitat (21%), cultura (9,3%), formació (11,6%), tecnologia (4,7%), salut (4,7%), lleure (4,6%) i altres (13,9%).

Entre aquests avantatges s’hi compten serveis com són els del Parc dels Búnquers de Martinet i Montellà, l’escola d’esquí de la Molina, l’estació d’esquí nòrdic d’Aransa, el Museu Municipal de Llívia o diferents poliesportius municipals.

D’aquesta oferta se’n poden beneficiar els 1.748 titulars (50% noies i 50% nois) que el CJ té avui a la Cerdanya, i que es reparteixen entre les següents franges d’edat: 12-13 anys (0,9%), 14-17 anys (12,8%), 18-21 (26,4%), 22-25 (30,5%), 26-30 (25,6%) i 31 anys (3,8%). Es tracta d’unes xifres que signifiquen una penetració mitjana del 43% del Carnet Jove entre el total de joves residents a la Cerdanya.

A més del jovent de la Cerdanya, dels descomptes al comerç i serveis del CJ a la comarca també se’n poden beneficiar el conjunt dels titulars del carnet a la demarcació de Girona (54.542 joves), al conjunt de Catalunya (512.200 joves) i arreu d’Europa (més de 7,5 milions).

L’objectiu, tal com ha explicat la directora general de l’Agència Catalana de la Joventut és que el nou Carnet Jove de la Cerdanya connecti el Carnet Jove —que ja és molt popular entre la joventut catalana—amb el món comarcal i, especialment, amb el comerç i serveis de proximitat: “Volem que el Carnet Jove sigui una eina útil en el dia a dia dels joves de la Cerdanya i, per això, potenciem els avantatges en comerços i serveis de proximitat”. Així mateix, Girós ha recordat que aquesta acció respon a la pròpia demanda de milers de joves durant l’acció participativa organitzada el 2017 coincidint amb el 30è aniversari del carnet.

De la seva banda, la vicepresidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya ha volgut destacar que “amb eines com el Carnet Jove de la Cerdanya, que fomenten que el dia a dia dels joves sigui de proximitat, volem enfortir l’arrelament i el vincle del jovent al territori, un altre dels objectius de les polítiques de joventut de la nostra comarca”.

La presentació també coincideix amb una campanya per a fomentar l’adhesió de nous joves al Carnet Jove de la Cerdanya que comptarà amb la distribució de díptics físics i en format digital, la col·locació de pòsters en llocs concorreguts pel jovent, la inclusió de baners en webs locals i comarcals, així com també la inclusió d’anuncis i publicitat en mitjans de la comarca.

Els joves de la Cerdanya que decideixin fer-se nous titulars del Carnet Jove ho podran fer a través del web carnetjove.cat, a qualsevol de les oficines de CaixaBank o a imagin. El Carnet Jove de la Cerdanya té un format digital i es pot fer servir directament des de l’APP mòbil del Carnet Jove. Per tal de disposar del carnet, els joves hauran d’acreditar que resideixen al municipi tot mostrant el seu DNI o bé el certificat d’empadronament. Per la seva banda, els joves que ja eren titulars no caldrà que el renovin perquè ja disposaran automàticament de la versió digital del Carnet Jove de la Cerdanya a l’APP del CJ. D´altra banda, els joves també tindran l’opció de fer un ús financer del Carnet Jove a través d’imagin, la plataforma de serveis digitals impulsada per CaixaBank.

Joventut de la Generalitat va iniciar en fase de prova pilot el Carnet Jove als ens locals el 2018 en un total de set municipis catalans. L’èxit de la iniciativa fa que Joventut l’hagi seguit estenent a nous municipis i comarques, com és el cas de la comarca de la Cerdanya.