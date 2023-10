Liciten les obres per a facilitar la mobilitat dels vianants en un pont de la C-14 a Adrall

Punt on es durant a terme els treballs a Adrall (Govern.cat)

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha licitat les obres per a construir una vorera al pont de la C-14 sobre el riu Segre a Adrall (Ribera d’Urgellet), a l’Alt Urgell, que permetran afavorir la mobilitat i la seguretat viària. Els treballs, que es liciten per un import de 580.000 euros, consistiran en la construcció d’una vorera per a vianants, adossada al pont, i la instal·lació de noves proteccions als laterals de l’estructura. Es preveu que l’obra comenci la primavera vinent, amb un termini d’execució de 4 mesos i mig.

La nova vorera tindrà una longitud de 150 metres i una amplada de 2 metres i es construirà al marge dret de la carretera; constarà de dos trams, un primer tram correspon a la zona de terraplenat abans d’accedir al pont, i un segon tram, a la del pont.

L’ampliació de l’estructura del pont per a la implantació de la vorera per als vianants s’executarà mitjançant lloses prefabricades de formigó armat. Aquestes lloses es recolzaran sobre l’estructura actual, formada per tres voltes de formigó, de 20 metres de longitud i uns 7 metres d’ample.

Així mateix, per a afavorir la seguretat, s’instal·larà una barrera de formigó al marge dret del pont i un ampit metàl·lic a l’esquerre per a substituir els actuals ampits de formigó, alhora que a la vorera s’instal·larà una barana per als vianants. Aquest àmbit de la C-14 registra un trànsit de més de 7.000 vehicles diaris, amb un percentatge de vehicles pesants del 10%.





Addicionalment, l’obra inclourà aquestes tasques: