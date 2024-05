Queralt Tor, nova directora del Parc Natural del Cadí-Moixeró (Parcs de Catalunya)

El Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya ha nomenat Queralt Tor com a nova directora del Parc Natural del Cadí-Moixeró. És llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de Barcelona i té un màster en formació del professorat per la UNIR, especialitzat en Biologia i Geologia.

La nova directora està vinculada al Parc Natural del Cadí-Moixeró des de 2018, on primer va treballar de tècnica d’Ús Públic i Educació Ambiental i a partir de 2023 com a tècnica de Conservació. Es dona el cas que és alcaldessa de Gisclareny des de les darreres eleccions municipals i consellera comarcal per ERC.

Tor pren el relleu de Jordi Garcia Petit, que es va jubilar a finals del febrer després de més de 38 anys treballant al parc, primer com a tècnic i després, el 1990, assumint la tasca de director.