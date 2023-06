Els rebuts ja es poden consultar i pagar en línia a Encamp

Cartell anunciant la nova plataforma de consulta de rebuts en línia a Encamp (Comú)

El comú d’Encamp posa en funcionament una nova plataforma per a poder consultar en línia, tant per a particulars com per a empreses, tots els rebuts comunals, corresponents a impostos, taxes o preus públics dels serveis comunals.

Aquesta nova eina web a la que s’hi pot accedir a través de www.comuencamp.ad/consultarebuts amb signatura electrònica, tant per a particulars com per a empreses, estarà operativa a partir d’aquest dilluns, 19 de juny i serà consultable les 24 hores, 365 dies a l’any i informarà tant dels rebuts pagats, com dels pendents i es podran pagar amb targeta bancària.

El servei de tràmits del comú d’Encamp, estarà inoperatiu demà dilluns 19 de juny, de 8 a 9 del matí, per tal de dur a terme l’actualització necessària del programari per a poder posar en funcionament aquesta nova plataforma. En el cas que la tramitació a realitzar fos per un tràmit de Govern, es podrà realitzar sense cap inconvenient, ja que l’actualització no afecta a aquest tipus de procediment.

En paraules de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, “fem un pas més per a facilitar als ciutadans la informació, sense haver de desplaçar-se físicament al Comú i guanyant en eficiència”. El comú d’Encamp avança en la modernització de l’administració i “sumem un altre petit pas per a aconseguir una administració 100% digital”.

Des de la implantació de la normativa SEPA, els rebuts amb domiciliació bancària no permeten detallar el contingut del pagament, amb aquesta eina s’evitarà la impressió en paper dels rebuts i la possibilitat de consulta en línia de forma permanent dels rebuts des de l’any 2020 en endavant.