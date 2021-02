Els Escorpí millorareu el rendiment laboral del 22 al 28 de febrer

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Si les teves emocions estan experimentant uns freqüents alts i baixos serà que no resols els problemes, pel que les situacions es repeteixen. Deixa a un costat l’actitud negativa. Treball: serà una setmana molt fructífera però pot complicar-se el final de setmana, evita enfrontaments.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

El teu cor pot demanar a crits més atenció, però amb desitjar-ho no n’hi ha prou, manifesta’t, expressa els teus desitjos, presta més atenció al teu organisme. Treball: quan les obligacions et desborden, demana ajuda, en cas contrari acabaràs estressat i de mal humor.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

El teu poder de seducció es manifesta de forma especialment intensa. Pots conquistar aquella persona a la que creies que no agradaries mai. Treball: pots estar content de com et van les coses, organitza la teva agenda, doncs una distracció pot costar-te cara.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

La passió t’està perseguint i tu sense assabentar-te. Surt del teu tancament, connecta’t amb el món o amb persones que t’aportin llum. Treball: un intercanvi d’idees pot ser el que més t’ajuda a veure clares algunes coses. Cerca noves oportunitats.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

No posis condicions a l’amor, deixa que t’embolcalli. De vegades poden doldre certes actituds però si valores el que tens podràs estimar amb força i passió, és moment per a perdonar. Treball: simplifica algunes tasques més immediates i aparca el que no sigui urgent.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Pots tenir la intenció de resoldre el problema sentimental que t’ocupa, però no val la teoria, es tracta de posar-ho en pràctica. Canvia el que no funciona, és un bon moment. Treball: organitza més el teu temps i no abastis més del que puguis fer.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

La força de l’amor és l’única cosa que necessites per a sanar les teves emocions. Has de sortir d’una situació confusa. Treball: el que al principi no va funcionar, podria solucionar-se al final de la setmana. Tindràs una bona oportunitat per a tirar endavant un objectiu.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

El que fins a fa pocs dies veies com molt negatiu, ara pot ser positiu, no han canviat les circumstàncies és que tu has deixat d’obsessionar-te i ara ets capaç de generar optimisme. Treball: aquesta setmana milloraràs el teu rendiment laboral, gràcies a un company.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Una persona que porta temps sense contactar-te pot presentar-se de nou en la teva vida. Si van quedar assumptes pendents de resoldre és l’ocasió d’aclarir-vos. Treball: es pot provocar un petit conflicte, no et falta raó, però cuida la forma de la teva expressió.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Mostra la teva dolçor, el teu saber fer quan les circumstàncies et conviden a cedir davant els desitjos de la teva parella, tens molt a guanyar. Treball: has de preparar-te per als canvis que poden sorgir, pensant que les oportunitats suposen un avanç.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

La teva parella t’aporta estabilitat emocional, que li convé molt a la teva psique, calma la necessitat de tenir-ho tot controlat i et proporciona dolços moments de plaer. Pensa menys i estima més. Treball: estàs en un moment realment intens, tindràs idees sorprenents.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Tot el que estàs vivint és el que has d’experimentar. Hi ha moments més i menys dolços, però aquests dies veuràs les coses amb claredat. Gaudeix el que la vida et regala. Treball: és un moment clau per a aconseguir que les coses funcionin.