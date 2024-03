Els dos germans de Callauta han estat desnonats aquest dijous

Policies entrant al portal de l’immoble d’on han estat desnonats els dos padrins (ATV)

Punt final, almenys de moment, al conflicte que des de fa gairebé quatre anys cueja al voltant del desnonament al carrer Callaueta dels dos padrins -dos germans- veïns d’Andorra la Vella. Aquest dijous, a dos quarts d’onze, s’ha personat la saig, Lourdes Alonso, per a executar el desnonament. També hi era present la Policia i el director d’Afers Socials, Joan Carles Villaverde.

Però el contenciós encara no ha acabat, segons l’advocat dels afectats, que pensa presentar una petició d’expedient sancionador per als tres magistrats del Tribunal Superior.

Durant més d’una hora, la dona ha recollit algunes de les seves pertinences i objectes personals, però no els més voluminosos, com ara mobles i electrodomèstics, que podrien ser traslladats en un transport escaient. Posteriorment, un vehicle d’Afers Socials l’ha traslladat al nou domicili, a Santa Coloma, on ja es trobava el germà, instal·lat des de primera hora.

De moment, no es coneix encara la quantitat que els padrins hauran de pagar mensualment, ni el percentatge que assumirà Afers Socials.