El PS engega una campanya per a resoldre dubtes sobre l’Acord d’associació amb la UE

El socialdemòcrata, Pere Baró -segon per l’esquerra-, en la seva intervenció davant dels mitjans de comunicació (PS)

El Partit Socialdemòcrata engega demà dimarts una campanya per a resoldre els dubtes de la ciutadania sobre l’Acord d’Associació entre Andorra i la Unió Europea. Així ho ha anunciat el president del PS, Pere Baró, durant una roda de premsa per a presentar els objectius i les prioritats del partit per aquest 2024.

L’acció, que es trobarà al web del PS (www.psa.ad), constarà d’un formulari on les persones que ho vulguin podran fer de manera anònima preguntes relacionades amb l’Acord d’associació. Les qüestions rebudes més freqüents i les respostes es publicaran una cop a la setmana a les xarxes socials del partit (Facebook, Twitter i Instagram) per tal de contestar públicament a les demandes de la ciutadania i facilitar així la difusió d’informació de les negociacions entre Andorra i la UE.

Entre les prioritats per a aquest any, el PS també preveu posar en marxa el projecte “PS obert”, que suposarà una aproximació entre els membres del partit i la ciutadania per a establir un diàleg més directe en aquelles qüestions que la societat consideri oportunes. L’objectiu és que les persones que vulguin explicar els seus casos o fer propostes tinguin l’oportunitat de reunir-se amb el Partit Socialdemòcrata -sempre amb cita prèvia- per tal de compartir solucions i punts de vista.

Els socialdemòcrates també posaran èmfasi en l’augment de la seva presència a les parròquies amb un treball que comportarà, entre d’altres, reunions de coordinació amb les formacions que governen als comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, així com en aquelles parròquies on membres del PS formen part de la minoria comunal.

Pel que fa a la part parlamentària, el PS continuaran treballant en habitatge i temes de prioritat legislatives, de les quals també farà la pedagogia pertinent a través de les seves xarxes socials per tal que la societat pugui conèixer de manera clara i fàcil les propostes socialdemòcrates i les diferències amb les polítiques de Demòcrates per Andorra i del Govern d’Andorra. Així mateix, s’anirà fent difusió de qüestions prioritàries per al PS com són els drets humans, la despenalització i regularització de l’avortament, l’atenció a la salut -especialment la mental, l’oblit oncològic i la regulació de l’eutanàsia, i drets polítics com la modificació del sistema electoral per a fer-lo més representatiu, la modificació dels anys per a obtenir la nacionalitat, el dret a vot dels residents a les eleccions comunals i altres mesures legislatives que suposin un increment de la qualitat democràtica.

Des de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra també es fomentarà el seguiment de l’Acord de Joventut, text que es va aprovar la legislatura passada. En aquest sentit, i amb la finalitat de potenciar l’interès dels joves per la política, la JSA oferirà actes i activitats per al jovent del país per tal de crear espais de trobada on poder compartir les necessitats i les preocupacions del col·lectiu.