Les importacions de béns es “precipiten” un -10,1% al desembre

Edifici de la Duana a la frontera del Riu Runer. Foto: ANAEconomia/Arxiu

Les importacions de béns durant el mes de desembre de 2023 han sumat 150,01 milions d’euros, amb una variació percentual del -10,1% respecte al mes de desembre de l’any anterior. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual de les importacions és d’un -6,1%. Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 11,30 milions d’euros, amb una variació percentual del -19,2% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa a l’acumulat de l’any 2023, les importacions han tingut un valor de 1.843,82 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del +4,0% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol “Energia”, les importacions en valor representen un +8,0% més que al mateix període.

Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 236,52 milions d’euros, amb una disminució del -35,6%. Sense tenir en compte l’exportació excepcional de la partida “Diversos” del “capítol 97 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat” per al febrer de l’any 2022 i per al mes de març d’aquell any, la variació és del +13,5% respecte l’acumulat del període anterior.