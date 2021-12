El Banc de desenvolupament del Consell d’Europa atorga un préstec de 8 milions per a la digitalització

Eric Jover, ha anunciat aquest dilluns que el Govern d’Andorra i el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB) han acordat un préstec de 8 milions d’euros, que es destinarà a finançar la digitalització de l’Administració general i també de les empreses del país.

Aquest finançament, a 19 anys i amb un tipus d’interès aproximadament d’un 0,5%, és el primer que el CEB atorga a un país per impulsar la digitalització. El titular de Finances ha posat en relleu que la transformació digital, tant pel que fa als processos administratius com als projectes privats, és una de les línies d’actuació i apostes més importants del full de ruta del Govern, l’H23. De fet, Jover ha recordat que “des del 2019 hi ha hagut un increment notable de recursos assignats a la transició digital”.

Precisament, tal com ha emfatitzat Eric Jover, el préstec amb el CEB s’emmarca un projecte transversal entre els ministeris de Finances i el de Presidència, Economia i Empresa, així com la Secretaria d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics i Andorra Digital. En aquest sentit, Jover ha avançat que el treball conjunt entre aquests actors està vinculat a la finalitat del préstec, que va més enllà de l’Administració general. I és que el mateix crèdit també es destinarà a impulsar un programa per promocionar la digitalització entre el teixit empresarial del país, centrat especialment en les petites i mitjanes empreses (Pimes), si bé també s’hi podran acollir les grans companyies. “Volem ajudar a les Pimes a fer un salt qualitatiu per ajudar-los a fer la transformació digital”, ha indicat.

Eric Jover ha avançat que està previst que aquest programa empresarial es divideixi en tres fases, centrades en una plataforma d’assessorament digital sense cost per a les companyies, seguit d’un assessorament personalitzat amb subvencions a fons perdut i, finalment, de crèdits tous per implementar les solucions digitals. Per desplegar-ho i arribar al teixit econòmic es compta amb la col·laboració d’Andorra Business, Andorra Digital i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.

També, ha recordat que aquest crèdit s’emmarca en l’estratègia de diversificació de les fonts de finançament del país que ha d’aportar resiliència financera a l’Estat. De fet, es tracta del segon préstec que l’Executiu pacta amb el CEB després d’esdevenir-ne membre el 26 de maig del 2020. El primer préstec va ser de 12 milions d’euros, amb un finançament a 15 anys, i s’ha destinat a íntegrament a cobrir despeses associades amb la crisi sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoV-2.