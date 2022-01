Com comprar lavabos per al bany i encertar

Hi ha molts tipus diferents de mobles de bany, però a l’hora de comprar-ne un has de pensar en quines són les teves necessitats i què vols aconseguir, no sols en disseny i decoració, sinó també en què sigui pràctic en el teu dia a dia.

Com bé pots imaginar, la zona del lavabo és la part que més decora l’estada i per això, sol estar situada en una posició central. Sol necessitar un espai mínim d’uns 70 o 75 cm d’ample i 60 cm de profunditat perquè sigui còmoda i ofereixi espai suficient per a poder tenir un emmagatzematge correcte.

Potser has sentit parlar alguna vegada sobre els lavabos que van damunt del taulell i t’han agradat tant pel seu disseny com perquè són pràctics. Però tens dubtes de si instal·lar-los com a moble del teu bany o no. Els lavabos sobre taulell són cada vegada més populars perquè no passen de moda. Són una bona opció perquè són elegants i li donen un atractiu especial al teu bany, li donen més vistositat al moble, són més còmodes d’utilitzar, de netejar i no esquitxen, són versàtils i donen harmonia i elegància.

Una vegada que tens clar quin tipus de bany vols, és fonamental que tinguis alguns consells en compte per encertar en la compra del lavabo. Has de pensar si vols reformar el bany per complet o només parcialment, i has de buscar un model que encaix amb la teva decoració.

Cerca materials de bona qualitat, però que s’adaptin al teu pressupost.

