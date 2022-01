Càritas Andorrana ha engegat la primera campanya de captació de donacions online

Per primera vegada Càritas Andorrana està duent a terme una campanya per captar donacions de forma digital que serviran per finançar els seus programes que donen suport a les persones que sol·liciten ajuda. Gràcies a la nova web presentada aquest mateix mes, l’entitat incorpora la transformació digital gràcies a la possibilitat de fer donatius online, de manera fàcil i immediata, innovant així en el procés, que fins ara s’havia formalitzat de forma presencial.

El lema de l’entitat, ‘Ajuda’ns a Ajudar’ és també el lema d’aquesta campanya que reflecteix el compromís de Càritas per dur a terme una acció social global amb un impacte local, sempre ajudant i acompanyant a les persones que es troben en situacions complexes i treballant pel seu desenvolupament integral.

Des de la web es podran fer donacions puntuals o recurrents des d’un import de 30 €. Les donacions que s’aconsegueixin a través de caritas.ad es destinaran als programes principals de l’entitat, tal com són l’atenció primària, el suport, el rober, el Banc d’aliments i el de transeünts. Tal com diu el President de Càritas “Càritas funciona principalment gràcies a la solidaritat d’empreses i particulars” i, per tant, la campanya de captació és una prioritat per a l’entitat.

Pel que fa a l’abast d’aquests programes l’any passat Càritas Andorrana va ajudar a 530 persones amb el programa d’Atenció primària, 1.307 persones en el Rober, 22 persones en el programa de suport, 10 en el programa de transeünts i 1.716 persones en el programa del Banc d’Aliments, dels quals 274 van anar dirigides a residents d’Andorra i 1.442 a temporers extracomunitaris.

D’aquesta manera, la campanya a través de caritas.ad, vol incentivar donatius per destinar-los als programes que du a terme partint de la base que les donacions obren la porta a solidaritzar-nos amb les persones en situació de precarietat i permetent ajudar-les a millorar la seva situació.

En el programa d’atenció primària s’atén les necessitats més bàsiques de les persones com l’alimentació, l’habitatge, la salut i també altres que siguin necessàries per millorar la seva situació en concret. Es vol fomentar la seva autonomia a través de l’acompanyament a les persones que es troben en situació de precarietat, desarrelament i altres.​

El programa de suport vol afavorir i potenciar la millora de la qualitat de vida tant de les persones com de les famílies en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social. Tot donant suport social, psicològic i jurídic.

El Banc d’Aliments és una eina d’aprofitament d’aliments i de productes de primera necessitat de Càritas Andorrana en benefici de les persones més necessitades del país. Pel que fa al programa de transeünts aquest se centra a acollir a les persones no residents sense llar a Andorra.

El programa del Rober té per objectiu recollir, classificar i distribuir roba i material tèxtil donada per particulars i empreses per tal de cobrir gratuïtament les necessitats bàsiques.