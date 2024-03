Busquen futurs controladors aeris entre gamers

Una joves jugant a videojocs (AMIC)

Qui va dir que jugar a videojocs no serveix per a res? De ben segur que més d’uns pares als seus fills, tement que perdessin massa temps davant de les pantalles en alguna cosa que no els seria útil en la vida. Perquè, a partir d’ara, els seus ‘plançons’ ja els podran respondre que sí, que estan fent alguna cosa de profit per al seu futur professional: preparar-se per a ser controladors aeris.

I és que, segons NBC News, la FAA (Federal Aviation Administration, l’administració federal estatunidenca que regula l’aviació civil al país) està buscant perfils de gamers per a la seva escola de controladors aeris.

La cadena estatunidenca publicava fa unes setmanes un reportatge fruit de l’accés que ha tingut a l’escola de controladors aeris de la FAA. Com en molts altres llocs del món, els Estats Units sofreixen una manca de treballadors en aquest sector, i segons el mateix reportatge, mentre que la FAA quantifica en 1.300 els controladors que falten al país per a cobrir un servei òptim, NATCA (National Air Traffic Controllers Association) incrementa aquesta xifra fins als 3.500 professionals.

Malgrat estar ben pagada, la professió de controlador aeri està subjecta a un alt grau d’estrès, ja que cada controlador ha de gestionar una gran quantitat de dades a temps real, amb les vides de les tripulacions i els passatgers dels avions depenent del seu bon fer.

És precisament la capacitat dels gamers per a gestionar un gran nombre de dades en temps real en pantalles d’ordinador, la qual cosa fa atractiu aquest perfil per als reclutadors de la FAA.

Pensem en un joc d’estratègia a temps real com Warcraft III, en el qual s’han de recol·lectar recursos de diferents tipus en múltiples localitzacions d’un mapa, alhora que es produeixen vehicles i tropes, i es construeixen edificis, però tot això no de qualsevol manera, sinó ajustant-nos a una estratègia.

Ben jugats, aquest tipus de videojocs porten a desenvolupar les qualitats de concentració, coordinació, consciència espacial, i reacció en un breu espai de temps, que són les que necessita un controlador aeri per a executar bé el seu treball, malgrat que el nivell d’estrès al qual està sotmès és notablement superior al d’un gamer.





Per Tecnonews