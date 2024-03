“Les muntanyes blaves d’Austràlia”

Aquesta setmana, a la secció “Naufragant per la xarxa” aparquen momentàniament els vídeos d’esports i, en concret, els d’esports d’aventura, per a gaudir durant poc més de tres minuts d’unes imatges extraordinàries enregistrades amb dron a Austràlia més salvatge. Són un regal per a la vista.

El vídeo és del compte de Lewis Blackburn Media al YouTube i l’ha titulat “Blue Mountains Australia”. Precisament muntanyes, però també rius, valls, espectaculars salts d’aigua, cangurs… esdevenen els atractius d’aquest audiovisual, curt, però alhora fascinant.