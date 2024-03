Bellver i Batllia Junts s’ofereix al Govern de Bellver per a treballar plegats per a la reobertura de l’escorxador

Edifici del consistori de Bellver de Cerdanya (Ajuntament)

Bellver i Batllia Junts considera que la reobertura de l’escorxador municipal de Bellver de Cerdanya seria un revulsiu econòmic per al municipi i donaria resposta a la demanda dels ramaders i caçadors de la Cerdanya i l’Alt Urgell. Per això, “davant la manca d’avenços en la posada en funcionament d’aquest equipament”, el grup municipal es torna a oferir a l’equip de Govern per a “treballar plegats fins a fer-ho possible”.

Des de Bellver i Batllia recorden que la Comissió d’Agricultura del Parlament de Catalunya va aprovar el passat desembre, a proposta de Junts per Catalunya, una proposta de resolució per a “instar al govern a realitzar la inversió necessària per tal de posar de nou en funcionament l’antic escorxador de Bellver de Cerdanya durant el primer semestre de 2024 i que, aquest, sigui gestionat de forma municipal“.

Malgrat això, i “davant la manca d’actuacions per part de l’equip de Govern per a demanar el compliment de l’acord, tot i haver-ho demanat al plenari municipal”, Bellver i Batllia Junts va demanar per escrit quines gestions havia fet l’Ajuntament davant la Conselleria i amb quins terminis l’escorxador podria ser, de nou, una realitat”.

La formació a l’oposició assenyala que “no és fins 3 setmanes més tard, el passat 13 de març, quan l’alcaldessa Serra va fer arribar una resposta on ratifica la seva aposta per un escorxador mòbil a la comarca, només per a oví i cabrum, i es mostra contrària a l’escorxador municipal de Bellver de Cerdanya, reclamat pel sector, aprovat pel Parlament de Catalunya i el cost del qual seria assumit per la Generalitat, i no pel municipi”.

Segons manifesta Cristina Rotellà, cap de llista de Bellver i Batllia Junts: “lamentem tant el fons com les formes de la resposta de l’alcaldessa. Un escorxador mòbil no resol la problemàtica dels ramaders i caçadors de la Cerdanya, com si faria l’escorxador municipal, que a més no comporta cap inversió per part del municipi”. “Les formes i desqualificacions de l’alcaldessa no són acceptables i demostren un menysteniment cap a l’oposició i tots els veïns i veïnes als que aquesta representa”, afegeix Rotellà.

La mateixa Cristina Rotella afegeix que “malgrat això, tornem a oferir a l’alcaldessa la mà estesa per a treballar plegats per a aconseguir la reobertura de l’escorxador de Bellver, perquè entenem, com així ens han manifestat ramaders i caçadors, que és la millor solució per a tots ells amb una inversió que seria assumida per la Generalitat”, ha reblat la líder de Bellver i Batllia Junts.