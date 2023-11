Andorra la Vella dona el tret de sortida al Nadal

Imatge d’una edició anterior del Mercat del Poblet de Nadal (Comú d’Andorra la Vella)

Andorra la Vella dona la benvinguda aquest cap de setmana al Nadal amb l’inici de la vuitena edició del Poblet de Nadal, el gran esdeveniment de promoció turística i comercial de la parròquia. La inauguració, aquest any, es dividirà en dos dies. D’una banda, divendres tindrà lloc la tradicional encesa de l’enllumenat als eixos comercials i al Centre històric amb l’acompanyament de la banda de l’Institut de Música d’Andorra la Vella. De l’altra, el dissabte s’estrenarà la nova coreografia de les Fonts del passeig de la Rotonda.

Els cònsols majors d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, David Astrié i Rosa Gili, faran la tradicional encesa de llums de l’eix comercial al carrer de la Unió a les 18 hores. A continuació, la Banda de l’Institut de Música d’Andorra la Vella farà una cercavila per l’avinguda Meritxell fins a la plaça Príncep Benlloch. Durant el recorregut quedarà tallat el trànsit.

La inauguració del Mercat de Nadal de la plaça del Poble començarà a les 19 hores amb l’encesa del sostre de llums per part del cònsol major, David Astrié, el cap de Govern, Xavier Espot, i la subsíndica general, Sandra Codina. Seguirà amb el concert del Cor dels Petits cantors d’Andorra i la banda de l’Institut de Música d’Andorra la Vella a la glorieta. També hi haurà xocolatada popular, que es repartirà a la plaça Príncep Benlloch. Per a finalitzar, a les 20 hores es podrà gaudir del castell de focs d’artifici.

Dissabte, com a novetat aquest any, continuarà la programació d’inauguració. A les 18.30 es podrà veure el primer itinerari de gran format de la temporada per l’avinguda Meritxell, Phare Ouest, amb una coreografia protagonitzada per xanquers. Posteriorment, s’estrenarà el nou espectacle de les Fonts del passeig de la Rotonda, Colors de Muntanya, de l’artista andorrà Jordi Claret, a les 20.30 hores. L’espectacle és el guanyador del concurs organitzat pel Comú per a trobar la melodia de Nadal. Es podrà veure tots els divendres i dissabtes a les 20.30 hores, i els dies 6, 7, 26, 27, 28 i 31 de desembre i 1, 2, 3 i 4 de gener, juntament amb el tema Viva la Vida, de Coldplay.

També s’estrenarà el dissabte l’espectacle de llum i so que s’ubicarà a l’avinguda Meritxell, a la façana de l’antiga caserna de Bombers. Simfonia de llums és una cortina de llum i so amb animació que es reproduirà cada hora en punt dels divendres, dissabtes i festius a partir de les 18 h fins a les 21 h, i de dilluns a dijous, a les 18 i les 19 h.





Tornen els imprescindibles del Poblet

El Poblet de Nadal mantindrà la seva essència amb aquells elements que el caracteritzen. Així doncs, tornaran les escenografies i els espectacles itinerants cada dissabte a les 18.30 h per l’eix comercial. El Mercat de Nadal s’ubicarà de nou a la plaça del Poblet amb 83 paradetes de decoració, artesania, regals i gastronomia. Allà mateix es trobarà la pista de patinatge, el Tió de Nadal i les activitats del Talleret dels menairons (més de 25 micropropostes per a infants de 4 a 7 anys). Per tercera edició els visitants del Poblet també podran acudir al Neret after shopping, amb presència de restaurants del país a l’aire lliure i actuacions.

L’Oficina de Correus Màgica s’ubica enguany a la plaça Guillemó, perquè els infants puguin lliurar als Menairons les cartes al Pare Noel i a ses Majestats els Reis d’Orient fins al 5 de gener.





Obertes les inscripcions per a la 6a Cursa El Petit Santa Claus

D’altra banda, les inscripcions per a participar a la 6a edició de la Cursa El Petit Santa Claus ja estan obertes. L’activitat s’adreça a infants d’entre 0 i 13 anys i tindrà lloc novament a l’Estadi comunal Joan Samarra Vila, el 16 de desembre, a les 12 hores, (per causes alienes a l’organització s’ha modificat l’horari previst en un principi per a les 17 hores). La cursa està organitzada pel Comú d’Andorra la Vella i el Club Atletisme Valls d’Andorra i les inscripcions (5 euros) es poden formalitzar a www.topcrono.net. En finalitzar l’activitat els infants podran lliurar la carta al Pare Noel i gaudir d’una xocolatada.