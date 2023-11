Les autoritats visiten el centre de triatge en la Setmana Europea de Prevenció de Residus

El ministre Guillem Casal -segon per la dreta- en la visita realitzada al Centre de Triatge (SFGA)

Amb motiu de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, el Govern, juntament amb l’empresa l’Home del Sac i l’associació de gestors de residus d’Andorra (AGREDA), han impulsat diverses jornades de portes obertes del centre de triatge d’envasos lleugers a diversos col·lectius implicats en la gestió de residus. L’objectiu és poder apropar a tots els col·lectius, i també a la ciutadania, el funcionament d’aquest tipus de plantes de reciclatge perquè es pugui entendre el procés que segueix el residu un cop surt de casa.

La visita ha comptat amb la participació del ministre de Medi Ambient, Ramaderia i Agricultura, Guillem Casal, dels membres de l’associació d’AGREDA, els membres del Pla Nacional de Residus, i els tècnics competents en la matèria dels diferents comuns. Les diverses autoritats han fet un recorregut guiat pel Centre de Triatge seguit d’una explicació per part d’un tècnic de l’empresa i han conegut de prop tot el procés de triatge dels envasos per categoria així com l’embalat d’aquest residu que es prepara per a ser exportat i tractat en un centre especialitzat per a la seva recuperació.

El ministre ha apuntat que la legislació actual –a través la Llei d’Economia circular i la llei de residus així com totes les estratègies i plans de residus que li són associades– tenen la voluntat de convertir els residus en recursos, evitant així consumir matèries primeres per a produir nous productes.

Per aquest motiu, el titular de Medi Ambient ha ressaltat que per a assolir els objectius marcats de reciclatge “és fonamental que tots caminem en la mateixa direcció i tinguem clar com hem de separar la brossa per a cada contenidor”. És en aquest punt que s’ha recordat que al contenidor groc, que és el producte que acaba a aquesta planta de triatge, s’hi han de llençar només els envasos de plàstic, de porexpan, d’acer i d’alumini, i brics i films. Els envasos s’han d’aixafar o plegar, d’aquesta manera ocupen menys volum i s’estalvia espai al contenidor. Així, no cal fer tants viatges per a buidar-lo, s’eviten saturacions dels contenidors i s’optimitza el servei. En qualsevol cas, no tots els residus de plàstics van al contenidor groc, només els que son envasos. En cas de dubte, el departament disposa d’explicacions en línia que poden ajudar a la ciutadania a separar correctament els residus a cada contenidor: https://www.mediambient.ad/reciclabe.

Així mateix, també s’ha explicat que s’ha creat una visita virtual per la planta de triatge que està a disposició de la ciutadania a través de la pàgina web de medi ambient.

Entrant al detall de les dades, el ministre ha desgranat que durant el 2022 es van recollir un total de 2.230 tones de les quals 883 tones eren residus que no haurien d’haver acabat en aquest tipus de contenidors, és a dir, impureses. Si es traslladen les dades al que es porta recollit aquest any representaria que prop del 35% del que acaba a la planta són impropis.