Amalia Vinyes comença la temporada 2024 al TCR Spain

Amalia Vinyes pilotant el seu Audi al Circuit de Montmeló-Barcelona (comunicació Amalia Vinyes)

La pilot andorrana, Amalia Vinyes, inaugura la seva temporada de competició aquest cap de setmana amb la disputa de la primera prova de l’any del TCR Spain al Circuit del Jarama, a Madrid (11 i 12 de maig). Després d’un any 2023 en què va poder realitzar una presa de contacte amb la categoria a bord del seu Audi RS3 LMS, el 2024 la pilot de Baporo Motorsport té com a objectiu intentar rodar al grup capdavanter d’una categoria que compta amb grans noms i molts candidats al títol.

Amb un exigent treball físic durant la pretemporada, Amalia Vinyes, té com a objectiu reprendre les sensacions de la competició i buscar el millor set up per al seu vehicle, provant nous set up i buscant la millor configuració per a la temporada.

En paraules de l’andorrana, “em fa molta il·lusió començar una nova temporada en què continuaré intentant ser competitiva i millorar els bons resultats del 2023 amb l’Audi RS3 LMS. L’equip i jo som conscients que estem en una categoria en què hi ha pilots de molt nivell i no serà fàcil estar a dalt, però donarem el màxim per a lluitar pels llocs capdavanters”.

Un total de 19 pilots es donaran cita a Madrid per a l’arrencada del TCR Spain, disputant els entrenaments lliures i cronometrats a la jornada del dissabte, 11 de maig, i les dues curses del diumenge, dia 12.





Més informació al web de la prova.