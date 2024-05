Cita obligada a Encamp, aquest cap de setmana, amb el tercer Enfira’t

El cartell de la tercera edició de l’Enfira’t (Comú d’Encamp)

La tercera edició de l’Enfira’t, la fira multisectorial d’Encamp, arriba ja cap de setmana. Un esdeveniment que servirà per a visualitzar i promocionar el teixit empresarial, econòmic i social de la parròquia, i per a gaudir d’un cap de setmana ple d’activitats per a tots els públics, al voltant de l’esport, la cultura i la gastronomia.

L’edició d’enguany comptarà amb una setantena d’expositors, amb empreses i comerciants que repeteixen respecte a l’edició de l’any passat, als quals se sumen noves inscripcions que tampoc s’han volgut perdre la cita. Tot plegat, perquè els ciutadans i ciutadanes, i altres visitants, puguin gaudir d’un gran cap de setmana de fira, amb una trentena d’activitats previstes per a tota la família.

L’horari dels expositors de l’Enfira’t 2024 serà de 10 a 14 hores, i de 16 a 20 hores, exceptuant la zona de restauració que no tancarà al migdia. Pel que fa a les zones d’activitat, el passeig de l’Alguer acollirà la zona multisectorial i on tindran lloc també, per exemple, activitats esportives organitzades pels diferents clubs; a la Sala de festes i de congressos del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp hi haurà la zona de restauració, l’espai àgora, expositors i activitats diverses; al carrer Prat Gran de l’Areny es podrà trobar la zona de construcció i altres activitats empresarials; a l’aparcament del Prat de Sant Miquel hi haurà la zona d’automoció amb 5 concessionaris i activitats infantils amb inflables; i la plaça de Sant Miquel rebrà les exhibicions i els concerts de música en directe.

Tot plegat, esdevé un circuit òptim per tal de facilitar el recorregut als assistents i que els ciutadans, ciutadanes i visitants en general puguin gaudir de totes les empreses, comerços, associacions i clubs esportius, culturals i socials presents a l’Enfira’t.





Portes obertes als museus de la parròquia

Tanmateix, durant tot el cap de setmana, els museus de la parròquia oferiran portes obertes i visites guiades gratuïtes amb reserva prèvia, com el Museu Etnogràfic Casa Cristo, així com altres instal·lacions públiques, com l’antic Hotel Rosaleda i el Museu de l’Electricitat i el Museu de l’Automòbil.

Reserva portes obertes Hotel Rosaleda : 731000 o turisme@encamp.ad



: 731000 o turisme@encamp.ad Visita conjunt històric de les Bons : 731000 o turisme@encamp.ad



: 731000 o turisme@encamp.ad Reserva portes obertes Casa Cristo : 833551 o casacristo@encamp.ad



: 833551 o casacristo@encamp.ad Museu Nacional de l’Automòbil i Museu de l’Electricitat – FEDA: sense reserva prèvia





Una trentena d’activitats per a descobrir les entitats encampadanes

Durant tot el cap de setmana es desenvoluparan al voltant d’una trentena d’activitats, entre les quals tornejos esportius de tennis taula, pàdel, vòlei, gimnàstica, natació i bàsquet, entre d’altres, organitzats pels diferents clubs. També s’impartiran classes dirigides i masterclass gratuites de zumba, body combat, aigua gym, cycling o body combat, sota reserva prèvia.

Les inscripcions de les classes dirigides i materclass es poden fer trucant al 731000 o bé mitjançant el correu electrònic turisme@encamp.ad.

Pel que fa a les xerrades, aquestes seran impartides per figures com David Arajol, Stefi Troguet, Edgar Montellà o Roger Puig, entre d’altres. Finalment, la plaça Sant Miquel acollirà els concerts de grups com “Anyway” o “Makuka”.





Els interessats poden consultar tot el programa d’activitats i els expositors de l’Enfira’t 2024 aquí.