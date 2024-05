Als agricultors catalans els arriba l’autorització per a tallar dilluns l’N-145

Tractors en una marxa lenta de la Seu a la frontera del riu Runer d’accés a Andorra (arxiu / Fòrum.ad)

El Govern d’Andorra i l’ambaixada d’Espanya mantenen converses, tant a nivell diplomàtic com tècnic, per a minimitzar les conseqüències del tall previst per dilluns a l’N-145 per part dels pagesos catalans. Per exemple, per a garantir la mobilitat en els casos d’emergència o d’evacuació entre ambdós territoris. La protesta l’ha convocat el moviment civil Revolta Pagesa, que ha rebut l’autorització del departament d’Interior de la Generalitat per a dur-la a terme. Si res no canvia, estarà actiu 24 hores a partir de les 9 o les 10 del matí.

A hores d’ara es manté la previsió d’un bloqueig del pas entre Andorra i Catalunya de 24 hores. Això afectaria, sobretot, 1.800 transfronterers que creuen la frontera diàriament per a treballar i que, davant d’aquest escenari, es plantegen quedar-se a dormir a Andorra.

Pel que fa a les proves de selectivitat, a priori, el tall no afectarà als alumnes del sistema andorrà que la fan a la Seu d’Urgell. I és que els exàmens estan convocats per a dimarts a la tarda, un cop hagi finalitzat la protesta. En el cas dels estudiants del María Moliner i del Sant Ermengol, faran les proves a Andorra.

L’Estació Nacional d’Autobusos informa que a hores d’ara algunes companyies estan fent reserves amb l’esperança que es permetin finestres de mobilitat. Tanmateix, Nadal ha anul·lat les seves sortides i Alsa només farà un servei, el de les cinc de la matinada.

Hi haurà altres punts de tall als territoris veïns. Aquestes mobilitzacions s’emmarquen dins el moviment europeu. Afectaran entre set i vuit punts d’enllaç entre Espanya i França, com ara Irun, Puigcerdà, el coll d’Ares i la Jonquera.