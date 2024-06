S’adjudiquen treballs de millora a la xarxa de carreteres del país per a reforçar la seguretat viària

Un cotxe circulant per un punt de la xarxa viària andorrana (SFGA)

Mantenir la xarxa de carreteres del país i millorar la seguretat viària del territori. Amb aquest objectiu, el Govern ha aprovat aquesta setmana diverses obres. El Consell de Ministres ha donat llum verda a l’adjudicació a l’empresa Treballs Públics la Coma de les tasques d’implantació i reparació de barrera de seguretat per un import de 214.725,99 euros i amb un termini d’execució de tres mesos.

En paral·lel, s’ha aprovat l’adjudicació dels treballs de restitució d’obra de drenatge al punt quilomètric 23+900 de la CG-2, a la parròquia d’Encamp. Aquesta ha recaigut sobre la companyia Simco per un import de 199.720,86 euros i un termini d’execució de vuit setmanes. Els treballs consisteixen en col·locar un nou tub seguint el mateix traçat en planta que l’obra de drenatge existent.

També s’han adjudicat els treballs de manteniment de pintura de les baranes de protecció de vianants en la xarxa de carreteres per a l’any 2024, que aniran a càrrec de l’empresa Multiserveis Co-Príncep per 80.883 euros.

D’altra banda, el Govern ha aprovat l’adjudicació, que ha recaigut sobre Treballs Públics la Coma, dels treballs d’execució de les operacions de conservació d’obra civil, reposició i manteniment de senyalització vertical i sistemes de contenció de vehicles de la xarxa de carreteres generals per al 2024. A més, ha aprovat adjudicar a MTS Construccions els treballs d’execució de les operacions d’obra civil i manteniment de la plataforma de la xarxa de carreteres secundàries per al 2024. Finalment, s’han adjudicat a Multiserveis Co-Príncep els treballs d’execució de les operacions de reposició i manteniment de la senyalització vertical, dels sistemes de contenció de vehicles i dels elements de seguretat vial de la xarxa de carreteres secundàries pel 2024.

Aquests tres treballs s’adjudiquen amb l’objectiu de comptar amb els serveis d’una empresa de suport als professionals de Territori, perquè aquesta pugui actuar amb la màxima celeritat quan sigui requerida. D’aquesta manera, no es contracta la companyia per una obra en concret, sinó per a tenir-la disponible durant tot el 2024 i activar-la si escau. Segons s’ha establert a cada edicte, cadascuna de les tres empreses seleccionades podrà fer diferents obres per un import global i màxim de 150.000 euros al llarg de l’any en cadascun dels àmbits adjudicats.