La cursa d’orientació al Coll d’Ordino, diumenge vinent

Imatge d’una edició anterior de la cursa d’orientació Trobada Canillo-Ordino (Comú d’Ordino)

L’onzena edició de la cursa d’orientació Trobada Canillo-Ordino tindrà lloc el diumenge, 9 de juny, a la zona del Coll d’Ordino com ja és tradició. Es tracta d’una cursa en la qual els participants han de passar per uns punts de control, marcats en el mapa i materialitzats en el terreny en el mínim temps possible. És de caràcter familiar, i per això hi ha dos recorreguts, un de més fàcil i un altre de més competitiu.

Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través de la web www.eventselit.com fins al divendres abans de la cursa a les 19 hores. També s’acceptaran inscripcions el mateix dia de la prova in situ al Coll d’Ordino si encara queden places, ja que com a màxim hi poden participar 80 persones, 40 per al recorregut curt i 40 més per al llarg. El preu de la inscripció és de 10 euros a partir de 7 anys (per als menors de 7 anys és gratuïta) i inclou un obsequi i el dinar que es farà a l’aire lliure al Coll d’Ordino i en cas de pluja a la sala Pere Caus de Canillo. Els acompanyants que no participin a la cursa, però vulguin quedar-se a dinar ho podran fer pagant 8 euros.

El diumenge, 9 de juny, l’activitat començarà a les 9 del matí amb la recollida de dorsals i les inscripcions de darrera hora. A les 10 hores és previst que es faci la sessió informativa de la cursa i l’entrega de mapes i a les 10.15 hores tindrà lloc la sortida. L’entrega de premis amb podi serà a les 13 hores.

La prova va néixer per a estrènyer els lligams entre els infants i les famílies de les dues parròquies i s’espera que aquest any el temps la respecti, ja que la passada edició va ploure i va deslluir la seva celebració. En tot cas, aquest any coincideix en el calendari amb la celebració de la Casamanya Extrem el dia anterior, de manera que la cursa, de caràcter més lúdic, podria ser un complement per als participants de la competició que vulguin allargar la seva estada a la parròquia.