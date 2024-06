Inauguració de l’exposició d’Alfons Valdés a l’Institucional

Cartell anunciant l’exposició d’Alfons Valdés a l’Institucional (la Xarranca)

El dimarts, dia 4 de juny, a l’Institucional, l’espai creatiu de la Xarranca, al Parc Central d’Andorra la Vella, tindrà lloc la inauguració de l’exposició de l’artista, Alfons Valdés. Aquesta mostra està dedicada al planeta Terra i a les galàxies que conformen el Cosmos, un tema que sempre ha interessat a l’autor.

Alfons Valdés ha optat en la col·lecció que presenta en aquesta exposició per una tècnica simple: tela preparada amb cola de conill i blanc d’Espanya, pigments com el blau Montserrat i la nogalina. Ha comptat amb el taller 3, Casamanya, gràcies a la col·laboració de l’Executiu d’Andorra i el suport de Montserrat Planelles, cap de Cultura del Govern, així com de Meritxell Blanco.

Les pintures estan instal·lades en la primera sala de l’Institucional, formant un triangle imaginari. A sota de cada gran obra hi ha una pintura més petita que la complementa. En total, es presenten 47 peces, incloent quatre galàxies realitzades amb un sol traç, com els pintors orientals admirats per l’artista.





Sobre les obres

Els quadres presentats inclouen títols com:

1. Univers i matèria

2. Planeta Blau

3. Creació de formes

A l’Institucional, per a aquesta exposició, hi haurà un llibre de pintures i textos, somnis, i un catàleg amb tota l’obra presentada.