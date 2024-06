Encamp: Diada de la Mare de Déu de l’Ecologia

Cartell anunciador de la diada de la Mare de Déu de l’Ecologia (Comú d’Encamp)

A la parròquia d’Encamp i com cada primer dissabte del mes de juny, enguany demà dia 1, tindrà lloc la diada de la Mare de Déu de l’Ecologia. La celebració es farà a l’espai on s’ubica l’adoratori, al mig del camí de les Pardines, aproximadament a 1,5 quilòmetres de l’aparcament.

La diada començarà a les 10:30 hores amb una pregària a la Mare de Déu de l’Ecologia, seguida de la tradicional cantada de goigs i d’una ofrena floral. En finalitzar, hi haurà coca amb xocolata per a tothom, amb opcions sense gluten per a celíacs.





Servei de bus gratuït

El Comú d’Encamp posa a disposició el servei de bus llançadora gratuït des del centre d’Encamp, amb sortida des de la parada de davant de l’edifici Rosaleda. La sortida serà a les 9:30 hores.





Oratori de la Mare de Déu de l’Ecologia

L’oratori de la Mare de Déu de l’Ecologia és un petit adoratori d’època moderna situat a l’aire lliure, al camí de les Pardines. La majòlica de la Mare de Déu que presideix l’oratori és obra de l’artista català Ramon Argilés. Va ser construït l’any 1999 i ofereix una magnífica vista sobre la vall d’Encamp. Al costat de l’oratori s’hi pot trobar una font, un berenador i un mirador.