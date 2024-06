‘Impulsa la teva empresa a través de Linkedin’, nova formació adreçada a empreses i persones a l’atur

Cartell de la formació sobre LinkedIn (Aj. la Seu)

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Urgell-CETAP i Global Lleida, han organitzat una formació sobre la plataforma LinkedIn. Aquesta formació anirà a càrrec d’Ester Barqué, dimarts 11 i dimecres 12 de juny, de 15:00 a 17:00 hores, és a dir, dos dies amb dues hores cadascuna, que tindran lloc al CETAP (3e pis de l’edifici Les Monges).

El curs, que és gratuït -subvencionat per Global Lleida-, és obert a totes les empreses de la Seu i comarca, així com també a persones que es trobin a l’atur i vulguin formar-se. Les inscripcions s’han de formalitzar des de l’enllaç: https://forms.gle/YE6FExJuE7NJX9rv5.

En el curs s’explicarà com millorar el perfil o com crear una pàgina de LinkedIn per a l’empresa, crear una imatge de marca i saber utilitzar-la correctament.

LinkedIn és una plataforma online per a professionals i empreses que té com a objectiu crear aliances entres professionals i generar negoci.