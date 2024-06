La 3a edició de l’Enfira’t, a Encamp, clou superant els 3.000 visitants

Una imatge de la 3a edició de l’Enfira’t (Comú d’Encamp)

Encamp posa punt final a un cap de setmana per a emmarcar amb la tercera edició de l’Enfira’t, la fira multisectorial que ha permès mostrar i donar a conèixer el teixit empresarial, econòmic i social de la parròquia. Uns dies en els quals els ciutadans i ciutadanes, tant de la parròquia com del país, així com visitants, han pogut gaudir d’activitats per a tots els públics, al voltant de l’esport, la cultura i la gastronomia.

El conseller d’Esports, Finances i Reactivació econòmica, Nino Marot, ha fet balanç de tot plegat, afirmant que “fem un balanç molt positiu pel retorn que hem obtingut per part dels expositors, i també dels visitants. Ha estat un degoteig constant de gent durant tot el cap de setmana i estem molt contents perquè hem pogut superar els 3.000 visitants en aquesta tercera edició de l’Enfira’t”. El conseller ha volgut agrair també la feina feta “per tots els expositors, empreses, comerços, clubs i associacions esportives, que han fet possible aquest ambient festiu, i ara ens toca a nosaltres posar-nos a treballar en la quarta edició d’un esdeveniment important i necessari per al teixit econòmic i social de la parròquia”.





Un diumenge ple d’activitats als diferents punts de la vila

El darrer dia d’Enfira’t ha començat fort, amb fins a quatre activitats en diferents indrets de la vila. A les 10 hores s’han donat cita a la plaça de Sant Miquel desenes de runners i ciclistes per a engegar la ruta Encamp – Coll d’Ordino, amb dos vessants: 10,75 km per als quals han volgut desenvolupar l’activitat corrents, i 41,4 km per a aquells que s’han pujat a la bicicleta.

A la mateixa hora ha començat també el torneig de pàdel solidari, que s’ha desenvolupat a les pistes de Prada de Moles, i també s’ha realitzat una classe de Body Combat i el torneig de tennis taula, totes dues activitats al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, i en el cas d’aquest últim amb premis en material esportiu i en el qual tots els participants han rebut un val d’un mes d’entrenaments gratuïts per la temporada 2024-2025.

A les 11 hores, i just en acabar la classe de Body Combat, ha començat una classe de Body Balance a la mateixa sala, mentre que a la zona exterior del Complex ha tingut lloc la primera de les masterclass de cycling programades al passeig de l’Alguer i l’exhibició del SAE Gimnàstica Artística d’Encamp al camp de futbol sala de davant del Complex.

Una hora més tard, a les 12 hores, s’ha realitzat la segona masterclass de cycling, mentre que també a les 12 hores, la Sala de festes del Complex ha acollit l’espectacular exhibició del Club Esportiu Andorrà de dansa i fitness, que ha sorprès un públic entregat, tot plegat finalitzant amb una gran ovació. Finalment, per a tancar el migdia, la plaça de Sant Miquel ha acollit el concert de Makuka, que ha presentat el seu nou àlbum, llançat a principis d’any.

La xerrada de Valeria Berisso a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp) i la sessió de discjòquei a càrrec de BLACK COMM pel DJ John Holt a la plaça de Sant Miquel) han estat els dos últims actes, a les 18 hores, que han posat la cirereta a aquesta tercera edició de l’Enfira’t.





El retorn de la celebració del Corpus a Encamp 60 anys després

Juntament amb totes les activitats, estands i expositors de l’Enfira’t, avui la jornada ha coincidit amb la processó del Corpus a Encamp, que més de 60 anys després s’ha tornat a celebrar. L’acte, que ha tingut la presència de més de 150 persones, ha començat amb una missa a Sant Miquel de la Mosquera, que s’ha quedat petita donada l’afluència de gent, impartida pel mossèn Antoni Elvira. Un cop finalitzada, ha començat la processó amb el Santíssim Sagrament, pujant pel carrer de Sant Miquel, i amb arribades i aturades a Casa Joan Antoni, a Cal Tintaina i Cal Roca, a Cal Xinxonaire i Cal Guillem, i a Casa Cristo.

Finalment, s’ha realitzat la baixada pel carrer de la Mosquera fins al carrer Major, amb la comitiva arribant novament a Sant Miquel de la Mosquera sota una catifa de gespa i serradures que marcava el tram final del trajecte. A més, s’ha pogut apreciar la col·laboració de molts veïns de la zona, que han decorat les seves façanes. Una tradició recuperada que ha estat molt concorreguda i plena de sentiment.





Portes obertes als museus de la parròquia durant tot el cap de setmana

Durant tot el cap de setmana de l’Enfira’t hi ha hagut portes obertes als museus de la parròquia i s’han ofert visites guiades gratuïtes, com el Museu Etnogràfic Casa Cristo, així com altres instal·lacions públiques, com l’antic Hotel Rosaleda, el Museu de l’Electricitat i el Museu de l’Automòbil.