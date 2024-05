Viure acomplexats

Omar El Bachiri. Psicòleg

Vivint d’aquesta manera, és a dir, acomplexats, només ens espera el malestar perquè no hi ha opció a gaudir de res. Siguin complexos físics o materials el resultat és el mateix perquè, la persona acomplexada valora més les seves mancances que les seves pertinences. Si està grassa, valora més estar prima, si és alta, prefereix ser petita i a la inversa, igual. De la mateixa forma, si té un vehicle x, en vol un y, i així amb qualsevol aspecte físic o material que tingui, viu en la penúria mental. Mai està satisfeta i, en part, és perquè es compara amb la gent equivocada, no té en compte l’esforç mental o físic fet per l’altra persona. No sap si està fent un gran sacrifici per a tenir el cos o el material envejat o simplement, li ve donat per la genètica i el material, per la família.

Potser pertany a una família adinerada i viure en el luxe és el seu estil de vida, no li suposa cap esforç econòmic. Per contra, ella ha de fer molts sacrificis, cuidar seriosament la seva alimentació, endeutar-se econòmicament, passar pel quiròfan, etc. Resumit, podria dir-se que la persona acomplexada té baixa autoestima i un autoconcepte negatiu, es veu com algú incompetent en l’àmbit desitjat en qüestió. Així doncs, l’autoconcepte és qui determina el nostre estat anímic i en conseqüència, el nostre estil de vida.

Ell decidirà com ens afecten les situacions problemàtiques, si les interpretarem com dolentes, horroroses o com coses inevitables que passen en la vida i, per tant, no ens marcaran mentalment. Després, i també la part més important, la vida són decisions i amb cadascuna que prenem guanyem i perdem coses o temps. Aleshores, hem de vigilar com gestionem el nostre temps i en què gastem els nostres diners perquè, potser, que ho estem fent d’una manera errònia atès que, estem buscant viure com els altres, en comptes de fer-ho com ho sentim realment. No tothom busca tenir molts béns materials, diners o una determinada silueta física.





