Ja hi ha data per a la V Cadena Escolar Solidària a Sant Julià

Cartell de la V Cadena Escolar Solidària (Bisbat d’Urgell)

El dimarts, dia 28 d’octubre, a les 15:30 hores, se celebrarà a Sant Julià de Lòria la V Cadena Escolar Solidària, un acte organitzat per Càritas Sant Julià amb la col·laboració de les escoles lauredianes andorrana i francesa. La Cadena estarà integrada per tots els alumnes de les escoles de Sant Julià de Lòria, des de les escoles fins al Rebost Solidari de Càritas, aniran passant els productes alimentaris que ells mateixos generosament han aportat per a ser lliurats al Rebost Solidari de Càritas.

La finalitat de la Cadena és més de formació i sensibilització que no pas utilitària i pretén infondre l’esperit de solidaritat als escolars participants. L’acte, que té un caire festiu i popular, compta amb la col·laboració de professors i voluntaris, a més del servei de circulació del Comú.