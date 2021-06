Torna la Festa Major

Ja ha arrencat la temporada i, a partir del dia 21 de Juny, ja podrem celebrar una de les festes populars més importants si més no, la més assenyalada. La Festa Major. A partir d’ara, ja podran tornar els envelats, els balls del fanalet (amb mascareta), els pasodobles i tot el que toca en una Festa Major com cal.

Des del meu punt de vista, quan més petit és un poble, més a les venes es porta la Festa Major. Tant se val si l’escenari és dalt d’un remolc o fet amb palets i quatre maons, la Festa Major se celebra perquè ho portem a dins i són uns dies sagrats.

Sopars de germanor, Vermuts populars, balls de tarda, de nit, animació infantil, tot si val per a poder reunir-nos al voltant d’una ampolla de cava, o de vi o de gots (actualment tots reciclables) plens d’escuma de cervesa, perquè sempre falla aquella aixeta o perquè el serpentí no refreda i el cambrer és aquell d’alguna associació que munten la barra per a poder tirar endavant i muntar activitats durant l’any, però que no ha vist mai una barra de bar per la part del darrera….

Són riures i trobades, que van in crescendo a mesura que avança el dia i durant la nit ja es transformen en petons i plors depenent de com et cauen aquells combinats, dels quals primer remuguem per la qualitat del licor però després perds el comte dels que t’has arribat a beure o a llençar-te per damunt (mai ets tu, sempre és algú que està ballant i no et veu).

Potser esteu pensant que té a veure la Festa Major amb un espai que intenta parlar de vins, però la veritat és que tant una cosa com una altra formen part de la nostra cultura. Per sort i per desgràcia, la Festa Major sempre ha estat ben arrelada, per l’altra banda la cultura es va perdent i no hauríem.

Sort en tenim que hi ha el dinar de Festa Major, on traiem les millors ampolles per celebrar, i llavors és un complet. Des del Vermut, passant per vins blancs i negres i rosats i acabar els postres, si, aquell tortell de nata o aquelles lioneses amb un cava Brut Nature (possiblement un dels pitjors maridatges que hi ha, però és tant nostrat que el gaudim com cap altre….i que duri!!!)

Si us heu fixat, m`he deixat el que arrenca la Festa Major per al Final. Sí, el Pregó.

El Pregó és el primer acte de la festa, on normalment surt algun conegut o intel·lectual i comença a llegir un feix de papers, amb un to baix i tan regular, que per no fer cap cop de cap te’n vas cap al bar i comences a refrescar-te, no fos cas que amb la xafogor i el to ens treguin les ganes de seguir.

Jo vaig tenir la sort de poder fer un pregó una vegada al meu poble. No sóc ni intel·lectual, ni conegut, només un més del poble, per tant vaig intentar fer un pregó de peus a terra, de ball amb orquestra i d’amics. Per això, vaig obrir una ampolla de vi i a mesura que anava escrivint anava bevent, o al revés, ara no ho recordo!!

Tant és així que em va semblar perfecte i puc dir que els que hi havia escoltant fins i tot van aplaudir.

Està molt bé fer alguna vegada el pregó de Festa Major, el problema és que quan ets sommelier i després hi ha sopar popular, tot el poble et fa passar per la seva taula a que tastis el vi que estan prenent…. i així va anar… em vaig llevar l’endemà que no sabia com havia arribat a casa, m’ho van dir després…. Però com cada any, per Festa Major tot s’hi val i sempre que es pugui ho hem de celebrar, això si, amb bons vins i bons caves, que només és un cop l’any!!!

Salut i gaudiu de les vostres Festes Majors

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012