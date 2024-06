La 13a Fira d’Oficis i Menestrals recupera els oficis oblidats i homenatja l’FC Rialp pels seus 80 anys

Presentació de la 13a Fira d’Oficis i Menestrals (Foto: Diputació de Lleida)

La 13a Fira d’Oficis i Menestrals de Rialp se celebrarà aquest diumenge, 2 de juny, i servirà per a homenatjar l’FC Rialp amb motiu del seu 80è aniversari. Així ho han explicat aquesta setmana la vicepresidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Pujol; l’alcalde de Rialp, Gerard Sabarich; el regidor de Turisme del municipi, Josep Taribó, i el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.

El programa s’iniciarà a les 9 del matí amb un esmorzar ofert pel restaurant Les Nous. El toc de campanes, a les 10 del matí, donarà inici a les activitats, en què destacaran les parades de productes artesanals per tot el recinte firal i demostracions d’oficis com el de bufador de vidre, ferrer, cisteller, teixidora en teler, ceramista, artista del cartó pedra, artista de confecció de retaules romànics dels segles X al XII (amb demostració de les tècniques, exposició de retaules i taller interactiu) o marroquiner.

També s’ha previst una mostra de peces recuperades de la indumentària del pastor pel mestre artesà Edu Marín i la col·locació d’un punt lila, un espai d’informació i atenció de les violències masclistes, en què s’elaborarà un mural de collage per a infants.

Una altra de les activitats programades durant el matí és la visita al molí fariner de Bellera. També es faran tallers artesanals per a infants; o un espectacle familiar a càrrec de MiNuna Teatre, amb Mireia Nadal i Núria Castells, que adaptaran un conte existent amb l’essència de la Fira d’Oficis. A la tarda hi haurà passejades a cavall, amb la col·laboració de l’Hípica Jordi Baró. L’activitat de cloenda serà un concert de música tradicional amb el duet ‘Sicut Apes’, format per Carla Mateo i Clara Palet, que es farà a la plaça de les Escoles.

Durant la jornada es podrà demanar el pinxo de la fira als bars i restaurants del poble, com a productes estrella. Prèviament, avui dissabte, a la plaça de les Escoles, la comissió de Festes de Rialp organitza un concert, a partir de les 23.30 hores, amb Pastesbros, K-Zu i Ruggy.





Època de fires al Pallars

Josep Taribó ha incidit en el fet que aquesta és una època de fires al Pallars i que la gent del territori es pren aquestes celebracions com un dia diferent, “una jornada en la qual es deixa els ramats o les produccions una mica de banda per a socialitzar, trobar-se amb gent que potser fa temps que no es veu”.

En la seva intervenció, Rosa Pujol ha destacat que la fira “comporta unir història, artesania, cultura i turisme”, i ha felicitat l’FC Rialp pels vuitanta anys d’existència “que han donat molta vida al municipi i a la comarca”.

En aquesta línia, Juli Alegre ha recordat la figura de Pep Guardiola, que cada any celebra un campus a Rialp, “consolidant el projecte de futbol i de l’esport a la zona, tot donant molta visibilitat i promoció al municipi”.





Homenatge al FC Rialp

Durant el matí, els visitants gaudiran de l’exposició que commemora els 80 anys del FC Rialp, segons ha explicat Gerard Sabarich. “No hem d’oblidar que el futbol té presència a Rialp des de fa més de vuit dècades; de fet, és l’entitat més antiga que tenim al municipi, i m’atreviria a assegurar que molts d’aquests artesans, fa molts anys enrere, també participaven del futbol”, ha assenyalat.

La tarda d’avui dissabte s’ha programat una taula rodona amb la participació del president de l’FC Rialp, Jordi Altieri; l’exàrbitre de primera divisió Xavier Estrada i altres persones que han passat per l’equip i la seva directiva des dels seus inicis.