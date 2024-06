“Salta’t la matrícula” dels centres esportius d’Encamp durant l’Enfira’t!

Cartell anunciant la promoció coincidint amb l’Enfira’t 2024 (Comú d’Encamp)

Els centres esportius d’Encamp i del Pas de la Casa estan oferint la matrícula gratuïta durant aquest cap de setmana, dies 1 i 2 de juny, amb motiu del desenvolupament de l’Enfira’t 2024. La iniciativa s’emmarca en les accions que promou el Comú d’Encamp per a incrementar i fomentar la pràctica esportiva.

Aquesta promoció és vàlida per als abonaments d’adults anuals i s’hi poden adscriure totes aquelles persones que es facin sòcies del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp o del Centre Esportiu del Pas de la Casa durant els dies esmentats. D’aquesta manera, les persones que s’inscriguin durant el període de promoció no hauran de pagar la matrícula, que normalment té un cost de 70,50 euros.

Des de les recepcions dels dos centres esportius s’informarà de la documentació necessària per a poder realitzar l’alta de forma gratuïta durant aquests dos dies. Per a més informació d’aquesta promoció, cal trucar als telèfons de contacte 732 700 per al Complex Esportiu d’Encamp, i al telèfon 755 111 per al Centre Esportiu del Pas de la Casa.