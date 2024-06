L’FC Andorra s’acomiada de segona divisió amb una victòria (1-0)

L’andorra s’ha acomiadat aquest diumenge de la categoria de plata del futbol espanyol (club)

L’aventura a la segona divisió ha arribat al final per a l’FC Andorra aquest diumenge. S’ha acomiadat amb una victòria davant del Racing de Ferrol a l’Estadi Nacional, a casa. La primera part ha estat totalment soporífera, tan sols cal destacar un xut llunyà de Sergio Molina que ha refusat el porter del Racing de Ferrol, Cantero, al minut 13. Amb el 0-0 s’ha arribat al descans.

A la segona part, davant de 1.120 espectadors a l’Estadi Nacional, ha seguit la mateixa tònica, sense ocasions ni per una banda ni per l’altra. Quan tot feia preveure que s’acabaria amb un 0 a 0 en el marcador, al minut 82, el francès Schleidler feia l’únic gol del partit per a donar els últims 3 punts de la temporada a l’FC Andorra, que ha acabat la temporada amb el descens i amb 43 punts, penúltim, a 4 punts de la salvació.