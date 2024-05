Presenten la Pujada Arinsal Andorra 2024

Eva Sansa i Enric Tarrado en la presentació de la Pujada Arinsal 2024 (ACA CLUB)

Avui, la secció esportiva de l’ACA CLUB ha presentat la Pujada Arinsal 2024, que enguany puntua per al Campionat de França de muntanya de Segona Divisió i, com a novetat, també per al Campionat d’Espanya de muntanya CEM Autohebdo Sport. A més, inclou el Campionat Nacional VHC.

L’àrea esportiva de l’ACA ja ha obert les inscripcions per al Campionat francès i el Nacional VHC, mentre que els pilots que participen en el Campionat espanyol s’hi poden inscriure directament al web de la Reial Federació Espanyola d’Automobilisme (RFEDA). També s’han publicat els reglaments dels tres campionats.





14, 15 i 16 de juny, Superpujada Arinsal

Durant l’acte de presentació, el president de l’ACA CLUB, Enric Tarrado ha posat èmfasi en el repte organitzatiu que ha assumit l’entitat andorrana en acollir dos campionats internacionals i un de nacional. En aquest sentit, ha afirmat que “és un repte per a nosaltres, però també és clar que som experts en l’organització de proves esportives de motorsport i creiem que Arinsal és el millor lloc per a fer competicions d’aquest tipus, durant dos dies la carretera d’Arinsal es converteix en un veritable estadi d’automobilisme”.

Al seu torn, Eva Sansa, cònsol major de la Massana va dit que “aquesta competició atrau cada cop més públic, cada cop hi ha més afició a les curses, i per tant és una excel·lent acció de dinamització per al poble d’Arinsal, que s’està especialitzant en acollir esdeveniments a l’aire lliure, tant esportius com socials”.

Durant l’explicació tècnica de la prova, Toti Sasplugas, secretari general de l’ACA, ha manifestat que “hi ha un gran equip que fa mesos que treballa en l’organització tècnica. Direcció de carrera, secretaria tècnica, comissaris i comissaries, comunicació. Som escrupolosos organitzadors de proves esportives i la Pujada Arinsal 2024, amb tres campionats, és un gran repte per a l’equip”.

A banda d’això, Sasplugas afegia que “hem incorporat diferents novetats, com ara l’ús de dos drons per a la seguretat de carrera, que en cas d’un incident amb un cotxe ens permetrà veure en directe què ha passat i valorar immediatament els passos a seguir amb els Equips de Primera Intervenció. fins ara això es feia mitjançant comunicació via ràdio, ara podem tenir una imatge en directe”.

El campionat d’Espanya de Muntanya, afegia el secretari general de l’ACA, “també fa la retransmissió en directe de la cursa pel seu canal de YouTube, això també significa donar un suport tècnic i logístic a l’equip de realització del campionat espanyol, alhora que és una gran satisfacció que la Pujada Arinsal es pugui veure en directe”.





Inscripcions a bon ritme

Ja fa dues setmanes que les inscripcions estan obertes al web www.pujadaandorra.com i de moment l’organització andorrana n’ha registrat prop d’una trentena. En aquesta línia, Sasplugas ha indicat que encara és massa d’hora per a confirmar quantitats, donat que en el cas del campionat francès encara s’estan disputant dates i en el cas espanyol, les inscripcions es fan directament des de la Reial Federació Espanyola d’Automobilisme, RFEDA. Sasplugas també ha afirmat que cent és un bon nombre de participants i des del punt de vista tècnic és una quantitat que es pot assumir per part de l’equip d’organització.