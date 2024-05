La ministra Mònica Bonell participa en la inauguració de la Feria del Libro de Madrid on Andorra hi té un estand

La ministra de Cultura, Mònica Bonell, dialogant amb la Reina d’Espanya a l’estand d’Andorra (SFGA)

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, acompanyada de l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu, ha participat aquest divendres al matí en la inauguració de la Feria del Libro de Madrid. La titular de Cultura ha format part de la comitiva oficial, encapçalada per la Reina d’Espanya, Letizia Ortiz, i en la qual també ha participat el ministre de Cultura espanyol, Ernest Urtasun, l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el conseller de Cultura de la Comunitat de Madrid, Mariano de Paco, el president de la Feria, Enrique Pascual, i la directora de la Feria, Eva Orúe.

Durant la inauguració, les autoritats han visitat l’estand d’Andorra i han compartit la importància d’aquest tipus de trobades que serveixen per a impulsar de forma decidida la creació literària i ajudar a impulsar el sector.

La participació a la 83a Feria del Libro de Madrid, que se celebra al Parc del Retiro, permet promoure el sector editorial andorrà, presentar les publicacions que directament o indirectament s’han fet amb suport institucional i, d’aquesta manera, exposar i donar a conèixer a públics diferents la varietat d’escriptors i editors del país.

L’estand d’Andorra, impulsat i coordinat a través de l’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques, a la zona internacional de la Feria agrupa el Govern d’Andorra i editors membres de l’Associació d’Editors d’Andorra i s’hi ofereixen prop de 140 títols en català i castellà.

La Feria del Libro de Madrid és un dels esdeveniments literaris més importants de l’Estat espanyol, organitzat per l’Associació de Llibreries de Madrid, en estreta col·laboració amb l’Associació d’Editors de Madrid i l’Associació de Distribuïdors FANDE.





Activitats programades per Andorra

A més de l’estand, l’organització andorrana també ha impulsat un seguit d’activitats al mateix recinte firal i a altres zones de la capital madrilenya:

En l’edició d’enguany, l’autor destacat de l’estand d’Andorra serà Joan Peruga. Per aquest motiu, el dijous 6 de juny, a les 19.30 hores, a la llibreria Libro Ideas (C.C. Príncipe Pío de Madrid) se celebrarà la presentació de l’obra de l’escriptor Joan Peruga, publicada per Editorial Andorra, a càrrec de Jan Arimany i Oliver Vergés. L’endemà, el divendres 7 de juny a la caseta d’Andorra, a les 12 i a les 18 hores, Joan Peruga signarà els seus llibres als assistents a la Feria.

Així, mateix, com que el tema escollit per l’organització de la Feria de Libro per a l’edició d’enguany és l’esport. El 13 de juny, coincidint amb el Dia Olímpic i Paralímpic a la Feria, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha impulsat una conferència a càrrec d’Albert Llovera sota el títol ‘El deporte sin límites con optimismo y perseverancia’, al Pavelló Caixabank a les 20 hores.





També s’han previst altres activitats:

Dissabte, 1 de juny, de 13 h a 15 h Javi Cohen (il·lustrador de Trilogía rural), Andrea Reyes (il·lustradora de Los Burnell) i Jan Arimany, editor de Trotalibros editorial, seran a la caseta de Librería Girasol (caseta 140).

Dijous, 6 de juny, a les 18 h: el pòdcast literari El Café de Mendel es farà en directe amb l’escriptor i doctor en literatura José Carlos Rodrigo i l’editor Jan Arimany a la llibreria Libro Ideas del C.C. Príncipe Pio. (El mateix dia a les 19.30 h i a la mateixa llibreria, presentació de Joan Peruga).

Dimecres, 12 de juny, a les 19 h: presentació sobre Elizabeth von Arnim (autora de Vera, Expiación, Todos los perros de mi vida i Amor) a càrrec de Sara Trejo, la llibretera, i l’editor Jan Arimany, a la llibreria Amapolas en octubre.